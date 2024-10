Tạm giữ 12 người trong đường dây sản xuất, mua bán pháo nổ 11/10/2024 16:30

(PLO)- Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây mua bán pháo nổ, thu giữ trên 100 kg pháo và các nguyên liệu sản xuất pháo.

Chiều 11-10, Công an huyện Hà Trung cho biết, vừa triệt xóa đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép, tạm giữ 12 người, thu giữ trên 100 kg pháo nổ và các nguyên liệu sản xuất pháo…

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an huyện Hà Trung đã phát hiện nhiều tài khoản hội, nhóm mời chào, đăng tải, chia sẻ các hình ảnh thể hiện giao dịch mua bán pháo nổ trái phép với đủ các chủng loại từ các tỉnh Lai Châu, Bắc Giang đưa về huyện Hà Trung, Thanh Hóa tiêu thụ.

12 người trong đường dây sản xuất, mua bán pháo nổ bị công an tạm giữ và tang vật liên quan. Ảnh: CA

Xác định đây là một đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép, hoạt động phức tạp nên Công an huyện Hà Trung đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để lập án đấu tranh.

Qua điều tra, xác minh cơ quan công an đã tiến hành bắt hai người cầm đầu đường dây này là Trần Ngọc Chung (41 tuổi, ngụ ở thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) và Bùi Thị Vui (32 tuổi, ở thị xã Việt Yên, Bắc Giang).

Tang vật thu giữ tại chỗ trên 100kg pháo nổ, 0,2kg dây ngòi và 13,9kg vỏ pháo cùng các nguyên liệu làm pháo.

Từ hai mắt xích quan trọng này, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương lần lượt bắt giữ 10 người khác trong đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo nổ nói trên.

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các nghi can, công an đã thu giữ thêm nhiều dụng cụ dùng để sản xuất pháo.

Các nghi can khai nhận: Từ đầu tháng 9-2024 đến khi bị phát hiện, Vui đã cấu kết với một số người tại khu nhà trọ ở phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang mua dụng cụ cuốn pháo, thuốc pháo, dây dẫn, ống giấy… để sản xuất pháo ngay tại khu trọ.

Bùi Thị Vui cầm đầu đường dây mua bán pháo nổ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Tiếp đó, họ các tài khoản facebook, zalo ảo, không rõ tên, địa chỉ thật… để liên lạc trao đổi mua bán pháo với Trần Ngọc Chung.

Khi Chung đặt hàng, Vui cho sản xuất pháo và giao hàng cho Chung thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc gửi xe buýt, xe khách...

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.