Tạm giữ thuyền chở du khách trái phép, livestream trên lòng hồ Đa Mi

(PLO)- Cả bốn du khách và người điều khiển đều không mặc áo phao; thuyền không có giấy chứng nhận đăng ký và người điều khiển không xuất trình được chứng chỉ lái phương tiện.

Ngày 3-2, Đội Cảnh sát giao thông Đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Tánh Linh và Công an xã La Ngâu kiểm tra xử lý việc người dân dùng thuyền chở khách tham quan lòng hồ Đa Mi trái phép.

Trước đó, vào ngày 1-2 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip livestream của một du khách tham quan tại lòng hồ Đa Mi và năm người trên thuyền, gồm cả người điều khiển phương tiện, đều không mặc áo phao.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác định, người điều khiển phương tiện thủy là ông Nguyễn Văn T (ở thôn Đa Mi, xã La Ngâu, huyện Tánh Linh).

Tại buổi làm việc ông T đã thừa nhận mình là người điều khiển phương tiện xuất hiện trong clip trên. Ông cho biết khi lên thuyền ông có đưa áo phao cho 4 du khách nhưng họ không mặc vào và bản thân ông cũng quên nhắc nhở họ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T chưa xuất trình được chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa do ngành chức năng cấp.

Phương tiện thủy do ông điều khiển cũng không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đường thủy do cơ quan có thẩm quyền cấp; không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa.

Đáng chú ý là trong năm 2022, Đội Cảnh sát Đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã nhiều lần làm việc và yêu cầu ông T ký cam kết không thực hiện việc sử dụng phương tiện thủy của mình để chở khách tham quan lòng hồ Đa Mi.

Kết thúc buổi làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đồng thời tiến hành cẩu phương tiện thủy trên lên bờ đưa về trụ sở công an xã La Ngâu tạm giữ.

Vụ việc đang được Phòng CSGT Công an Bình Thuận phối hợp với Công an Tánh Linh làm rõ.

PN