Tạm giữ xe Maybach trong vụ đoàn rước dâu dừng giữa đường để chụp ảnh 28/04/2024 16:09

Ngày 28-4, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Gia Lộc đã triệu tập các lái xe của đoàn rước dâu dừng, đỗ giữa đường trục Bắc - Nam tỉnh Hải Dương để chụp ảnh.

Công an tạm giữ bằng lái của các cá nhân trên; tạm giữ ô tô nhãn hiệu Maybach S400 không biển số để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Các tài xế vi phạm

Theo xác minh của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương, sự việc diễn ra vào khoảng 14 giờ 50 ngày 21-4 tại đường trục Bắc - Nam (địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc).

Đoàn xe rước dâu dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Bốn phương tiện liên quan gồm xe ô tô nhãn hiệu BMW 430i màu hồng 34A-744.xx. do Nguyễn Văn N., 25 tuổi điều khiển; xe ô tô màu trắng 34A-661.xx do Nguyễn Thị D., 28 tuổi điều khiển; xe ô tô nhãn hiệu Porsche màu cam 30L-369.xx do Lê Thị Thu Th., 25 tuổi điều khiển và một chiếc Maybach S400 không gắn biển số do Phạm Đức H., 28 tuổi điều khiển. Các lái xe đều ở huyện Gia Lộc.

Đoàn rước dâu dừng giữa đường để chụp ảnh gây ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh cắt từ clip

Làm việc với cơ quan Công an, các lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo đó, ngày 21-4, anh Nguyễn Văn N. tổ chức đám cưới nên có mượn các xe ô tô nêu trên để sử dụng trong ngày trọng đại. Anh N. nhờ 3 người khác lái xe, còn mình lái xe chở cô dâu.

Đoàn xe rước dâu có nhiều xe sang, trong đó xe Maybach S400 đang bị tạm giữ. Ảnh cắt từ clip

Trên đường đón dâu từ thị trấn Gia Lộc về nhà tổ chức đám cưới, khi đi trên đường trục Bắc - Nam thì cả đoàn dừng, đỗ xe trên lòng đường theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước để quay phim, chụp ảnh cưới làm kỷ niệm, gây ách tắc giao thông tại khu vực ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 38B và đường trục Bắc - Nam. Sau đó, đoàn xe di chuyển về nhà tổ chức đám cưới.