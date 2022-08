Tang thương bao phủ những bản nghèo A Lưới

Chiều 11-8, chúng tôi về lại vùng núi rừng A Lưới, Thừa Thiên-Huế. Lần về này để nghe sông Đakrông khóc những con chim Kơ Tia của nơi giáp biên cương Việt - Lào vừa về núi rừng sau vụ tai nạn thảm khốc lúc chiều muộn 10-8.

Khóc cho con chim cha đã lìa con

Chiều cùng ngày, các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông được gia đình, làng xóm lo hậu sự. Nhà anh Hồ Viên Vờ (SN 1989, thôn Ta Kêu Nhâm, xã Quảng Nhâm) nằm heo hút cuối con đường nhỏ, xung quanh bao phủ bởi núi rừng.

Bên cạnh căn nhà nhỏ, một cái rạp được làm từ những thanh tre và một tấm bạt, quan tài của người xấu số được đặt ngay giữa để mọi người đến thắp hương. Một đám tang theo phong tục người đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân địa phương cho biết anh Vờ có vợ và hai con trai. Là một người rất hiền lành và chăm chỉ làm ăn nên anh được người dân trong làng yêu quý, khi hay tin anh Vờ bị tử nạn thì mọi người đều sửng sốt và lo lắng cho tương lai của hai đứa con nhỏ.

“Khi chính quyền báo Vờ bị tai nạn giao thông, các mẹ không ngờ Vờ lại mất nhưng khi xe đưa về nhà thì các mẹ rất buồn, cả ngày nay không ăn được cơm, chỉ biết ngồi nhìn” - bà Hồ Viết Cho nói.

Khi được lực lượng chức năng thăm hỏi, bà Hồ Viết Chung (mẹ của anh Vờ) không kìm được cảm xúc, nước mắt lăn dài.

Nhà nghèo, thiếu đất, nay mất chồng

Tại thôn Cân Tê, xã Hồng Thượng, bà con hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin anh Prômisa (SN 1998) tử vong trong vụ tai nạn thương tâm khi trên đường trở về nhà vào tối 10-8.

Một người hàng xóm cho biết: Do cuộc sống gia đình khó khăn, thiếu đất sản xuất, anh Prômisa làm nghề bốc vác thuê. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh là một trong hai người ngồi trên thùng xe và bị rơi xuống vực sâu khoảng 50 m.

Thi thể anh Prômisa được lực lượng PCCC&CHCN tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa lên khỏi vực sâu và đưa về nhà vào khuya cùng ngày. Từ khi hay tin, người thân, hàng xóm của anh Prômisa gần như thức trắng đêm để đợi đón thi thể anh trong nước mắt.

Bồng trên tay đứa con chưa đầy ba tuổi, vợ anh Prômisa sững sờ trước sự ra đi đột ngột của chồng. Trước sự mất mát quá lớn, người vợ chỉ biết khóc nức nở khi mọi người hỏi thăm.

Tại những nơi này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã động viên người ở lại, mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục nuôi dạy các con nên người. Đồng thời, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Khúc cua “tử thần”

Chiều 11-8, đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, dẫn đầu cùng các cán bộ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến kiểm tra tại hiện trường vụ tai nạn khiến bốn người tử vong và hai người bị thương xảy ra vào tối 10-8.

Tại đoạn cua gấp thuộc vị trí Km72+800 tuyến quốc lộ 49A, nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, nhiều cây gỗ tràm bị bỏ lại từ chiếc ô tô tải gặp nạn mang biển số 75C-032.32 vẫn còn nằm vương vãi bên đường.

Trên khối bê tông hộ lan phía taluy âm của quốc lộ 49A, nhiều tài xế đã dừng lại cúng hoa trái, đốt vàng mã, thắp hương tưởng niệm, nguyện cầu cho những người vừa tử nạn.

Đây là khu vực một bên là vách núi, một bên là vực sâu nên khi xảy ra tai nạn, hai người ngồi sau thùng xe tải bị hất văng xuống vực. Tại hiện trường, phía dưới vực còn những đống cây keo tràm ngổn ngang rơi ra từ chiếc xe gặp nạn.

“Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường xử lý tai nạn, đồng thời triển khai việc tìm và đưa thi thể hai người gặp nạn ở dưới vực sâu lên đường. Hiện những nạn nhân được gia đình đưa về nhà lo hậu sự” - ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, nói.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng đây là địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn trên tuyến quốc lộ 49A do đường dốc và góc cua nguy hiểm. Tại khu vực này có những biển cảnh báo, gương cầu lồi để người điều khiển phương tiện quan sát nhưng tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, ông Khuất Việt Hùng cho rằng tai nạn xảy ra có thể do kỹ năng của người điều khiển phương tiện giao thông. Cũng theo ông Hùng, không làm chủ tốc độ có thể chỉ là một phần. Vụ việc này liên quan đến đường dốc dài, quanh co và có thể do tài xế rà phanh nhiều dẫn đến phanh nóng, mòn, không còn hiệu lực, dễ dẫn đến mất an toàn, gây ra tai nạn giao thông. NGUYỄN DO