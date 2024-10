Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có tân Tổng Giám đốc

Chiều 23-10, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ cấp cao.

Theo Quyết định số 1968/QĐ-TKV của Hội đồng thành viên TKV, ông Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đã được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 21-10-2024. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh, ông Vũ Anh Tuấn đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo tại Tập đoàn TKV và có đóng góp lớn vào sự phát triển của TKV trong thời gian vừa qua.

“Trên cương vị đứng đầu bộ máy điều hành, tôi tin tưởng đồng chí Vũ Anh Tuấn sẽ điều hành bộ máy TKV vận hành ổn định, xây dựng tập thể đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tân Tổng Giám đốc, TKV sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong các năm tiếp theo, bảo đảm cung ứng đủ than cho nền kinh tế, đặc biệt là than cho sản xuất điện, đẩy mạnh công tác đầu tư để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển và bảo toàn vốn nhà nước”, ông Hoàng Anh tin tưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo cấp trên và cam kết sẽ kế thừa và phát huy thành tựu phát triển qua nhiều thời kỳ, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” cùng những thế mạnh của Tập đoàn đưa con tàu TKV vượt sóng, vươn xa.

Ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1968. Ông từng là Giám đốc Công ty cổ phần Than Núi Béo (2009-2015). Ông cũng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Ủy viên chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh Khóa IV nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2020 - 2025.

Ông Vũ Anh Tuấn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc TKV thay cho ông Đặng Thanh Hải vừa nghỉ hưu. Như vậy, sau khi ông Vũ Anh Tuấn được bổ nhiệm thì Tập đoàn TKV còn 4 Phó Tổng Giám đốc, gồm các ông Phan Xuân Thủy, Nguyễn Tiến Mạnh, Trần Hải Bình và Nguyễn Huy Nam.