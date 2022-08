Tập luyện cả năm, U-17 Đà Nẵng không được tham dự vòng chung kết vì… hết tiền?

Ngày 25-8, dư luận tại Đà Nẵng xôn xao khi mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh kèm thông tin đội U-17 bóng đá nam Đà Nẵng không được tham dự Vòng chung kết U17 Quốc gia K-Elec tại TP.HCM vì không có kinh phí.

Trang facebook Giải Bóng đá U-17 Quốc gia đăng nguyên văn: “Đây là hình ảnh các em U-17 Đà Nẵng buồn bã khi nhận thông tin không được tham dự VCK U-17 Quốc gia K-Elec tại TP.HCM do…hết tiền.

Vậy là cả năm tập luyện và thi đấu nỗ lực của các em tại vòng loại vừa rồi đã đổ xuống sông, xuống biển. Chưa kể ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của các em có nguy cơ đứt gãy.

Đà Nẵng là TP trực thuộc Trung ương, với những sự kiện văn hoá, thể thao luôn dẫn đầu cả nước. Người dân nơi đây hiền hoà và luôn tự hào với slogan “Thành phố đáng sống”!

Mong sao những người có trách nhiệm thực hiện đúng trách nhiệm của mình, để tụi nhỏ khỏi bơ vơ…”

Trao đổi với PV về việc này, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng cho hay, mạng xã hội nói vậy chứ đội U-17 là do CLB bóng đá SHB Đà Nẵng điều tiết. Những đội trẻ thuộc CLB SHB Đà Nẵng chứ Sở VH&TT không quản lý.

PV đặt câu hỏi rằng toàn bộ đội trẻ bóng đá nam là thuộc SHB Đà Nẵng chứ Sở VH&TT không liên quan gì ở góc độ quản lý nhà nước?.

Ông Thao khẳng định: “Cái này là bóng đá chuyên nghiệp. Họ tham gia hay không là do họ quyết định chứ mình có quyết được đâu. Toàn bộ tiền nong, kinh phí là do SHB tài trợ nuôi nấng các cầu thủ. Cơ quan nhà nước chỉ tạo điều kiện về pháp lý chứ còn kinh phí làm sao mình can thiệp được. Kinh phí tham dự giải là do SHB tài trợ hết chứ ngân sách không tham gia”, ông Thao khẳng định.

Cũng theo ông Thao là ông rất buồn khi các em không được dự giải nhưng đơn vị không thể nào can dự được vì SHB Đà Nẵng là một đơn vị xã hội hóa.

“Khi nào quân của mình không đi thì mới nói chứ không phải quân của mình. Cái này toàn bộ là do SHB họ nuôi nên mình cũng không can thiệp được”, ông Thao cho hay.

Chiều cùng ngày, PV đã gọi và nhắn tin cho ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng để làm rõ thông tin nhưng ông Hòa không hồi âm.

Được biết, Vòng chung kết U-17 Quốc gia K-Elec diễn ra từ ngày 29-8 đến ngày 11-9 tại Sân vận động Thành Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM.