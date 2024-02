(PLO)- Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương Công an TP.HCM đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của TP.