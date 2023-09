Ten Hag công khai tiết lộ bí mật của Sancho mà không được MU cho phép

(PLO)- HLV Erik ten Hag công khai tiết lộ bí mật về Jadon Sancho mà không cần sự cho phép của Manchester United.

HLV Erik ten Hag có thể đã không xin phép lãnh đạo Manchester United trước khi bình luận về trạng thái tinh thần của Jadon Sancho năm ngoái. Erik ten Hag tiết lộ rằng Jadon Sancho đã gặp khó khăn về mặt tinh thần trong mùa giải trước khi không được phép chia sẻ thông tin, tờ Mirror (Anh) cho biết hôm nay 8-9.

Jadon Sancho, 23 tuổi đã vắng mặt trong đội một của Manchester United trong ba tháng mùa giải trước, khi chiến lược gia người Hà Lan của “quỷ đỏ” nêu chi tiết rằng, tiền đạo cánh này sẽ không có mặt vì lý do “thể chất và tinh thần”.

Ngôi sao người Anh đã dành nhiều tuần tập luyện ở Hà Lan với các huấn luyện viên do Ten Hag chỉ định, sau khi ông tiết lộ điều này trong một cuộc họp báo hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, giờ đây đã xuất hiện thông tin cho rằng Ten Hag có thể đã tiết lộ thông tin về tình trạng tâm lý bất ổn của Sancho mà không được phép.

Theo tờ The Mail (Anh), Ten Hag đã không xin phép bất kỳ ai trong dàn lãnh đạo MU khi ông bình luận về sự vắng mặt bí ẩn của Jadon Sancho trong đội hình đội chủ sân Old Trafford vào năm ngoái. Tuy nhiên, thông tin từ The Mail tiếp tục nêu chi tiết, Ten Hag tin rằng ông đang “ủng hộ” Sancho với những bình luận của mình. Trong khi các nguồn tin thân cận với MU cho biết, sẽ rất khó khăn nếu lên tiếng Sancho vắng mặt vì chấn thương, vì lý do thật sự không phải như thế.

Cũng có những lo ngại rằng, việc giữ im lặng không thông báo về tình hình của Sancho sẽ dẫn đến những đồn đoán tiêu cực, trong lúc cựu ngôi sao của Borussia Dortmund đã rời bỏ mạng xã hội vào đầu năm 2022. Manchester United từ chối bình luận về việc này khi được Mirror Football liên hệ vào tối thứ Năm (giờ Anh).

Mối quan hệ giữa Sancho và Ten Hag đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này. Ten Hag đã lên truyền thông giải thích, việc Sancho vắng mặt trong đội hình MU thi đấu với Arsenal là do anh tập luyện hời hợt trong các buổi huấn luyện của đội.

Jadon Sancho ngay lập tức phản hồi trên mạng xã hội, cho rằng bình luận của Ten Hag là "không đúng sự thật". Jadon Sancho tuyên bố: "Xin đừng tin tất cả những gì bạn đọc! Tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn sai sự thật.

Tuần này tôi đã tiến hành tập luyện rất tốt. Tôi tin rằng có những lý do khác cho vấn đề này mà tôi sẽ không đi sâu vào, tôi đã là vật tế thần trong một thời gian dài, điều đó thật không công bằng! Tất cả những gì tôi muốn làm là chơi bóng với nụ cười trên môi và đóng góp cho đội của mình.

Tôi tôn trọng mọi quyết định của ban huấn luyện, tôi chơi với những cầu thủ tuyệt vời và biết ơn vì điều đó, tôi biết mỗi tuần đều là một thử thách. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì “huy hiệu” này cho dù thế nào đi nữa!".

Có thông tin cho rằng, Erik Ten Hag và Jadon Sancho mâu thuẫn đến mức ông thầy người Hà Lan sẵn sàng đẩy ngôi sao người Anh rời Old Trafford. Ngay lập tức truyền thông Anh liên kết Sancho với những CLB như Borussia Dortmund, Bayern Munich và cả các CLB từ Super Pro League của Saudi Arabia.

