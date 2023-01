Ten Hag lý giải Man United không thể mua Mbappe và Bellingham

(PLO)- Nhà cầm quân người Hà Lan Ten Hag vui nhộn giải thích việc Manchester United không thể mua ngôi sao trên hàng công, sau sự ra đi của Ronaldo, dù rất muốn có Mbappe, Bellingham trong đội hình.

HLV Erik ten Hag đã thừa nhận Manchester United rất muốn ký hợp đồng với Kylian Mbappe và Jude Bellingham. Quỷ đỏ đang ráo riết tìm kiếm quân tiếp viện nhằm ổn định con tàu trong những tuần gần đây, sau một khởi đầu mùa giải mờ nhạt với ngôi sao Ronaldo.

Hai chân sút Mbappe và Bellingham đã được liên kết với các động thái từ các CLB hiện tại của họ, nhưng ai cũng biết đội bóng chủ quản sẽ yêu cầu số tiền chuyển nhượng rất cao. Erik ten Hag là một trong số rất nhiều HLV trên toàn thế giới sẵn sàng chiêu mộ hai cái tên đình đám về đội của mình. Hai ngôi sao này đều nằm trong số những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới.

Nhà cầm quân người Hà Lan tiết lộ ông rất muốn có cả hai ngôi sao trong đội hình Manchester United khi ông tiếp tục công cuộc tái thiết tại sân Old Trafford.

Mbappe đã ký gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain (PSG) nhưng điều đó không ngăn được những tin đồn liên quan đến việc anh sẽ ra đi. Bellingham cũng được cho là sớm hoàn tất việc rời khỏi CLB lớn nước Đức Borussia Dortmund.

Cả hai cầu thủ đều góp mặt tại World Cup Qatar với tiền đạo Mbappe rất gần với chức vô địch World Cup thứ hai ở tuổi 23 khi lập một hat trick vào lưới Argentina nhưng cuối cùng ngã ngựa trên chấm luân lưu 11 mét.

Trong một đoạn video lan truyền trên mạng, HLV Ten Hag được một nhóm người hâm mộ tiếp cận để xin chữ ký và đề nghị ông ký hợp đồng với Mbappe và Bellingham. Cựu chiến lược gia của Ajax cười khúc khích và nói với họ rằng ông rất thích nhưng Quỷ đỏ không có đủ tiền để thực hiện những động thái như vậy.

Mbappe được định giá ít nhất 158 ​​triệu euro trong khi Dortmund cũng muốn hơn 100 triệu để tiễn tiền vệ thần đồng ra đi. Hai vị trí này rất cần cho Manchester United khi họ đang tìm kiếm những chân sút mới có giá trị lâu dài hơn, sau sự ra đi đầy cay đắng của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, người ta tin rằng Quỷ đỏ không rút ra những tấm ngân phiếu lớn để theo đuổi hai ngôi sao.

Trong khi đó, tiền đạo người Hà Lan Wout Weghorst chỉ còn một bước nữa là gia nhập Manchester United theo dạng cho mượn ngắn hạn. Tiền đạo cao lêu nghêu này sắp đạt được thỏa thuận chuyển đến sân Old Trafford thay thế Ronaldo.

Weghorst đã chia sẻ khoảnh khắc đầy cảm xúc với người hâm mộ Besiktas vào ngày 7-1 tại sân Vodafone Park sau trận Super Lig của họ với Kasimpasa SK. Nó như một thông điệp chia tay khi Quỷ đỏ chuẩn bị kết thúc vụ chuyển nhượng trong những ngày tới. Weghorst là một cầu thủ của Burnley, được đem cho Besiktas mượn sau khi họ xuống hạng ở Premier League.

Trong một diễn biến khác, Depay sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải và được tự do gia nhập bất kỳ CLB nào anh chọn, sau khi hết hạn hợp đồng với gã khổng lồ xứ Catalan. Có tin Depay muốn trở lại Manchester United sau một thời gian từng gắn bó với mảnh sân quen thuộc Old Trafford.

Bản thân Depay cũng muốn có một cuộc chạy trốn khỏi Barcelona vào tháng 1 này khi chưa tìm ra chỗ đứng ở Camp Nou. Tên của cầu thủ người Hà Lan đã được đề cập liên quan đến việc Quỷ đỏ đang tìm kiếm một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để cải thiện hàng công.

Depay mới chỉ ra sân trong hai trận ở giải vô địch quốc gia mùa này và ghi một bàn sau tổng cộng bốn lần ra sân cho Barcelona, ​​đang rất muốn chuyển đi nơi khác để có nhiều hơn thời gian thi đấu. Depay gia nhập Barcelona vào năm 2021 từ đội bóng ở Ligue 1, Lyon dưới thời HLV Ronald Koeman, đã phải vật lộn để tìm lại phong độ tốt nhất kể từ khi Xavi tiếp quản Camp Nou.

Tuy nhiên, anh đã không chiếm trọn niềm tin của Xavi trong bối cảnh Barcelona chuẩn bị thực hiện một loạt thương vụ bán cầu thủ với Depay nằm trong danh sách, khi họ tìm cách cân bằng tình hình tài chính nhạy cảm đang diễn ra tại CLB.

