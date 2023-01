Tết sum vầy - Xuân gắn kết trao tặng 30.000 phần quà cho công đoàn viên, người lao động

(PLO)- Thực hiện chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và các cấp Công đoàn tổ chức trao tặng 30.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tối 3-1, tại Khu Công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) Long An phối hợp với Công ty cổ phần Long Hậu và Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TP.HCM tổ chức chương trình Tết Sum vầy - Xuân gắn kết và khai mạc chương trình “Lễ hội mừng xuân tại KCN Long Hậu Tết Quý Mão năm 2023” (diễn ra từ ngày 3 đến 10-1-2023).

Bà Bùi Thị Ngọc Trang, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Long cho biết: “Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” là hoạt động thường niên nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên chia sẻ của Công đoàn KCN đối với đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng Công đoàn và NLĐ. Hoạt động lồng ghép tổ chức các chương trình phúc lợi, chợ tết Công đoàn với các gian hàng 0 đồng, khuyến mãi, giảm giá các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu. Qua đó, góp phần san sẻ nỗi lo với NLĐ, giúp họ có những phần quà ý nghĩa trong dịp tết nhất là trong bối cảnh nhiều NLĐ bị ảnh hưởng do tình hình dịch COVID-19.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các cấp Công đoàn còn tổ chức hoạt động thăm, tặng quà, động viên, chúc tết công đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, thuộc đối tượng gia đình chính sách... Bên cạnh đó, Chương trình Vui xuân, đón tết cùng công nhân lao động sẽ diễn ra tại 20 khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để cán bộ công đoàn và công đoàn viên, NLĐ khó khăn được gặp gỡ, giao lưu đón tết.

Chị Hồ Nhật Thảo (34 tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) công nhân Công ty Wahl Clipper - KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc, chia sẻ: “Ảnh hưởng do dịch COVID-19 từ năm trước, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, lại nuôi 2 con nhỏ. Năm nay lương thấp do tăng ca không nhiều, hàng hóa giá cả vật tư chi phí thì lại tăng, sau giờ làm ở công ty, tôi phải đi làm thêm tạp vụ ở gần KCN mới đủ trang trải cuộc sống. Rất may mắn tôi nhận được sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn và công ty cho hưởng lương tháng 13, nhờ vậy đỡ đần phần nào đón tết năm nay”.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn tặng 30.000 suất quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tặng 15.000 suất (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng). Công đoàn cấp trên cơ sở phân bổ hỗ trợ 15.000 suất (mỗi suất 500.000 đồng). Đồng thời, tùy theo nguồn vận động của từng Công đoàn cơ sở, địa phương, ngành có thể hỗ trợ thêm quà cho đoàn viên, NLĐ với trị giá cao hơn.

Ông Nguyễn Văn Quí, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, ngoài các suất quà để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ tỉnh Long An còn tổ chức Chương trình trao tặng vé xe cho công nhân, lao động về quê đón tết. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp công nhân, NLĐ có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong ngày tết cổ truyền của dân tộc.

HUỲNH DU