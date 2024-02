Tháng 1: Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ tăng đột biến 55%

(PLO)- Bộ Công Thương cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1-2024 ước đạt 33,57 tỉ USD, tăng 6,7% so với tháng trước.

Bộ Công Thương cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1-2024 ước đạt 33,57 tỉ USD, tăng 6,7% so với tháng trước.

Xuất khẩu tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1-2024 tăng tới 42%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 62,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 35,6%. Đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 9-2022.

Giá cà phê tăng đến 35% so với cùng kỳ đẩy giá trị xuất khẩu tăng - Ảnh minh họa

Trong tháng 1 có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 65,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, gồm gỗ và sản phẩm gỗ; hàng dệt và may mặc; giày dép các loại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; phương tiện vận tải và phụ tùng.

Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, xuất khẩu tăng trưởng mạnh, đồng đều cả ở nhóm nông lâm thủy sản (tăng tới 98,6%) và nhóm công nghiệp chế biến (tăng 38,4%).

Nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm gần 85% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, ước đạt 28,52 tỉ USD, tăng 7,4% so với tháng trước.

Đà tăng trưởng này có sự đóng góp lớn của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện. Kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng đầu tiên của năm 2024 ước đạt 5,8 tỉ USD, tăng 56,3% so với tháng trước là do Samsung mới cho ra mắt dòng sản phẩm mới Samsung Galaxy S24 vào giữa tháng 1.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu của gỗ và sản phẩm gỗ cũng tăng 4,6% so với tháng trước, ước đạt 1,4 tỉ USD. Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 10,8%, ước đạt 1,3 tỉ USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 8,1%, ước đạt 900 triệu USD.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực thuộc nhóm công nghiệp chế biến đạt mức tăng trưởng cao như hàng dệt may tăng 28,6%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 74,6%; giày dép các loại tăng 35%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 57,4%...

Các thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn đều phục hồi tốt

Nhìn chung xuất khẩu hàng hóa tới các thị trường xuất khẩu lớn đều phục hồi tốt trong tháng đầu năm 2024.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng với kim ngạch ước đạt 9,6 tỉ USD, tăng 5,5% so với tháng 12-2023 và tăng tới 55,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt trên 1 tỉ USD ngay trong tháng đầu năm - Ảnh minh họa

Kim ngạch xuất khẩu tới các thị trường chính khác ước tính cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như: Trung Quốc tăng 57,8%, ước đạt 6,1 tỉ USD; EU tăng 17,9%, ước đạt 3,9 tỉ USD; ASEAN tăng 38,5%, ước đạt 3,04 tỉ USD; Nhật Bản ước tăng 39,6%; Hàn Quốc ước tăng 22,4%; EU ước tăng 18%...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1-2024 ước đạt 30,65 tỉ USD, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch ước đạt 10,9 tỉ USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã hồi phục dần từ những tháng cuối năm 2023

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1-2024 ước tính xuất siêu 2,92 tỉ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,12 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,04 tỉ USD.

Tháng 1-2024, xuất siêu sang thị trường Mỹ ước tính đạt 8,2 tỉ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu sang EU ước đạt 2,5 tỉ USD, tăng 10,6%; nhập siêu từ Trung Quốc ước đạt 4,8 tỉ USD, tăng 39,8%; nhập siêu từ Hàn Quốc ước đạt 2,8 tỉ USD, giảm 24,9%; nhập siêu từ ASEAN ước đạt 704 triệu USD, giảm 11,4%.

Trong bối cảnh còn nhiều diễn biến khó lường từ thế giới, doanh nghiệp cần ở tâm thế sẵn sàng để đón cơ hội quay trở lại cũng như linh hoạt ứng phó trước các thách thức để đưa ra sách lược phù hợp nhất cho mình.

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp chủ động sáng tạo trong công tác phát triển thị trường cho sản phẩm địa phương, ngành hàng, phối hợp sát sao với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, cơ quan Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác đa dạng các thị trường xuất khẩu cũng như nhập khẩu phục vụ phát triển sản xuất…

Năm 2024, xuất khẩu được kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ (PLO)- Năm 2024, xuất khẩu của Việt Nam được kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ và sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.

Hoàng Anh