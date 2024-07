Thang máy hư, cư dân chung cư An Khánh phải đi thang bộ hơn 10 tầng 18/07/2024 20:21

(PLO)- Hơn 10 ngày nay, người dân sống tại chung cư An Khánh, phường An Phú, TP Thủ Đức phải chịu cảnh đi thang bộ lên hơn 10 tầng vì thang máy bị hỏng mà không đơn vị nào sửa chữa.

Gửi thông tin đến PLO, một số cư dân đang sống tại chung cư An Khánh (thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM), cho biết hơn 10 ngày nay cư dân nơi đây phải chịu cảnh đi thang bộ từ tầng trệt lên tầng 10 vì thang máy hư không đơn vị nào đứng ra sửa chữa.

Hiện tại chung cư không còn ban quản trị (BQT) vì trước đó UBND phường An Khánh đã ra quyết định bãi miễn BQT.

70 tuổi, đi bộ lên xuống 10 tầng lầu

Ông Hồ Quốc Trung, một người dân sống tại chung cư An Khánh, cho biết chung cư này được bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 8-2004. Chung cư có 12 tầng, được bố trí hai thang máy cho gần 300 cư dân sống tại 72 căn hộ nơi đây sử dụng.

Chung cư An Khánh hư thang máy hơn 10 ngày nay mà không đơn vị nào sửa chữa. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cũng theo ông Trung, vì chung cư được xây dựng và đưa vào sử dụng trước ngày Luật Nhà ở ban hành nên khi bàn giao không có khoản phí bảo trì 2%. Chính vì không có phí bảo trì nên ngoài phí quản lý hàng tháng, cư dân nơi đây phải đóng thêm khoản 200.000 đồng/tháng/hộ để phục vụ cho việc bảo trì, sửa chữa thang máy và các hạng mục khác. Tất cả khoản thu trên đều được chuyển vào tài khoản BQT để quản lý và đều được báo cáo thu, chi hàng quý đến toàn cư dân.

“Ba tháng trước, một thang máy của chung cư bị hư hỏng và ngưng hoạt động. Trong quá trình chờ sửa chữa thang máy thứ nhất thì thang máy còn lại cũng bị hỏng, không sử dụng được. Thế là cư dân nơi đây từ già đến trẻ nhỏ hàng ngày phải leo cầu thang bộ lên xuống khổ sở vô cùng. Giờ chúng tôi không biết kêu ai bởi BQT mới vẫn chưa có” - ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Hòa, cư dân sống tại tầng 10 của chung cư, than thở: “Cháu tôi vì đi bộ không nổi nên phải nghỉ học nhà trẻ. Tôi đã 70 tuổi, hàng ngày phải đi bộ lên xuống, khổ sở quá. Mong cơ quan chức năng thấu hiểu cảnh này mà có giải pháp để sớm sửa chữa thang máy phục vụ việc đi lại của cư dân”.

Chị B, một cư dân sống tại Chung cư An Khánh, cũng bức xúc: "Nhà nào có người bệnh cần đến bệnh viện thì làm sao di chuyển nổi”.

Thang máy tại chung cư An Khánh không hoạt động. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chung cư không có ban quản trị

Trao đổi với PV, bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết ngày 4-10-2020, BQT cũ tổ chức hội nghị nhà chung cư và bầu BQT mới nhiệm kỳ 2020-2023. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát phường nhận thấy số lượng cư dân tham dự hội nghị không đảm bảo theo quy định. Do đó, UBND phường An Phú ban hành hủy bỏ quyết định về kiện toàn nhân sự BQT chung cư An Khánh.

Ngày 15 -1-2022, UBND phường chủ trì tổ chức Hội nghị bất thường nhà chung cư An Khánh, bầu BQT chung cư nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 20-1-2022, UBND phường ban hành Quyết định kiện toàn nhân sự BQT chung cư nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Sau đó, UBND phường nhận đơn kiến nghị của cư dân về tiêu chuẩn thành viên BQT chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Ngày 22-2-2023, UBND phường lại ban hành công văn về việc tạm ngưng chức vụ trưởng Ban BQT, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, đề nghị BQT chung cư khẩn trương tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu thay thế trưởng BQT theo quy định.

Ngày 28-1, BQT đại diện là phó BQT tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường để miễn nhiệm trưởng BQT cùng một thành viên và bầu bổ sung bốn thành viên khác.

Sau ngày tổ chức hội nghị nhà chung cư, UBND phường tiếp tục nhận đơn phản ánh của cư dân về tiêu chuẩn thành viên BQT vừa trúng cử…; phường lại tiếp tục xác minh nội dung phản ánh của cư dân.

Sau khi xác minh, phường nhận thấy có 2/4 thành viên BQT không đủ điều kiện để tham gia ứng cử thành viên BQT.

Ngày 2-4, UBND phường ban hành thông báo về tổ chức Hội nghị chung cư nhiệm kỳ 2024 - 2027) và đăng ký ứng cử thành viên BQT đối với chung cư An Khánh.

Ngày 11-5, UBND phường An Phú đã chủ trì tổ chức hội nghị bất thường bãi miễn BQT chung cư nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu BQT mới nhiệm kỳ 2025-2027. Tuy nhiên hội nghị nhà chung cư phải tạm dừng để đảm bảo phù hợp theo quy định.