Thanh niên 17 tuổi mặc áo quần thể thao gục chết trên đường

(PLO)- Nam thanh niên mặc bộ đồ thể thao chuẩn bị đi đá bóng thì gục chết trong con hẻm trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Đến hơn 18 giờ ngày 2-7, Công an xã Bà Điểm vẫn phối hợp với Công an huyện Hóc Môn xử lý hiện trường, lấy lời khai, lập hồ sơ điều tra vụ TKĐ (17 tuổi, quê Thừa Thiên Huế; làm công nhân may tại xã Bà Điểm) được phát hiện gục chết trên đường.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, trong lúc trời mưa, người dân đi qua con hẻm trên đường Nguyễn Thị Hai, xã Bà Điểm phát hiện nam thanh niên nằm gục chết trên đường.

Công an xã Bà Điểm sau đó phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an huyện Hóc Môn làm rõ.

Ghi nhận, khu vực phát hiện thi thể là con hẻm nhiều người qua lại, gần đó có sân bóng Bà Điểm 6. Người chết mặc bộ đồ thể thao.

Một số người làm cùng với Đ cho biết nạn nhân bình thường khỏe mạnh. Chiều cùng ngày, khi nghỉ làm, Đ mặc đồ thể thao, chuẩn bị đi đá bóng thì xảy ra vụ việc.

Đến tối cùng ngày, thi thể Đ được đưa khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Công an cũng trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh gần đó để làm rõ nguyên nhân.

Dọn rác trên mái nhà, người đàn ông bị điện giật chết (PLO)- Người đàn ông lên mái căn nhà trên đường Nguyễn Súy, quận Tân Phú thì bị điện giật, tử vong.

NGUYỄN TÂN