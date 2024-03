Thanh niên 17 tuổi thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy ở TP.HCM

(PLO)- Tú thực hiện nhiều vụ trộm xe máy ở quận 7, TP.HCM. Công an quận 4 thông báo tìm chủ sở hữu nhiều xe máy là tang vật do Tú và đồng bọn thực hiện.

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM cho biết, đang điều tra các vụ "trộm cắp tài sản" xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vụ trộm vào ngày 19-12-2023 tại trước số 254/33/85 Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4 do Nguyễn Anh Tú (SN 2007; thường trú đường Tôn Đản, phường 15, quận 4) cùng đồng bọn thực hiện.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Tú thực hiện các vụ trộm xe máy tại nhiều địa điểm. Cụ thể, tại trước số nhà 38A Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7; trước số nhà 48/8 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7; trước số nhà 5/12 Đường 42, phường Tân Quy, quận 7.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 thông báo cần tìm người liên quan đến tài sản bị trộm là một xe máy kiểu dáng Dream, màu nâu, không biển số, số máy: VLF 150FMG340097313; một xe gắn máy, biển số 77E1-70987, số khung: RLCUE3740L Y056866, số máy: E32VE196521.

Công an thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan các vụ trộm và tài sản bị trộm.

Cũng liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản do Nguyễn Anh Tú thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 đang điều tra vụ xảy ra vào ngày 13-11-2023 tại trước số 49/25 Khánh Hội, phường 3, quận 4.

Quá trình điều tra, Công an xác định đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Người này có đặc điểm là đàn ông, dáng người ốm; cao khoảng 1,65 m đến 1,7 m; nói giọng miền nam.

Để có cơ sở làm rõ các vụ trộm, xử lý tang vật điều tra vụ án theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an quận 4 thông báo tìm người quyền lợi nghĩa vụ liên quan đối với các vụ trộm và tài sản bị trộm trên đến Cơ quan CSĐT Công an quận 4 trình báo (14 – 16 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4).

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 thông báo tìm đối tượng tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có có đặc điểm trên, yêu cầu đối tượng đến Cơ quan Công an trình diện. Nếu ai phát hiện đối tượng ở đâu thì báo Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 cung cấp thông tin. Điện thoại: 028.39400019, gặp đồng chí Võ Thanh Sơn - Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 4.

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan tai nạn 1 người chết ở Bình Thạnh (PLO)- Công an quận Bình Thạnh tìm chủ sở hữu xe máy 52N7-0157 liên quan vụ tai nạn làm một người tử vong.

NGUYỄN YÊN