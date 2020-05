'Chiến binh' Võ Thanh An độc diễn chiếm áo vàng

Ở chặng 2 Cúp Truyền hình TPHCM dài 199 km xuất phát từ Vinh (Nghệ An) đi Đồng Hới (Quảng Bình), các tay đua chinh phục đèo Ngang – một trong số 11 con đèo xuyên suốt 18 chặng đấu của hành trình. Tung cú nước rút nhỉnh hơn Hồ Hoàng Sơn vài thân xe, tài năng trẻ NBM Bình Dương Hà Kiều Tấn Đại trở thành tay đua đầu tiên chinh phục đỉnh đèo Ngang, tạm giành chiếc áo Chấm đỏ dành cho “Vua leo núi”.



Áo vàng Nguyễn Tấn Hoài bị các đối thủ kìm kẹp trên đường đua. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

199 km cũng là lộ trình đấu dài nhất của Cúp Truyền hình mùa này. Tuy thi đấu dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các tay đua vẫn tổ chức nhiều cuộc tấn công bứt phá, tạo nên nhiều cuộc tách tốp cực kỳ sôi nổi.

Cùng hình thành nhóm dẫn đầu với nhiều tên tuổi Nguyễn Hoàng Sang, Minh Việt, Hoàng Giang, Hữu Đức, Văn Thắng… nhưng sự quyết liệt đã giúp Võ Thanh An một lần nữa gây ấn tượng mạnh bằng pha “độc diễn”, tăng tốc tách nhóm và xuất sắc cán mức đến tại TP Đồng Hới, giành chiến thắng sau 5 giờ 18’55.

Tại Cúp Truyền hình 2019 (chặng Đà Nẵng – Quảng Ngãi), cú sôlô khoảng 40 km cuối tương tự cũng giúp tên tuổi của Thanh An được nhiều người hâm mộ xe đạp biết đến. Tuy nhiên thành công của cú đột phá lần này đem đến cho tay đua 620 Châu Thới Vĩnh Long nhiều thành tựu hơn khi anh xuất sắc vượt lên soán ngôi đầu áo vàng của Nguyễn Tấn Hoài, đồng thời chiếm luôn phần thưởng áo trắng, dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất từ Nguyễn Văn Bình (MM Mega Market).



Võ Thanh An (63) trước khi tung cú sôlô tạo nên kỳ tích tại chặng thi đấu thứ 2. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Đặc biệt hơn, Võ Thanh An còn tạo nên cú “ăn 3” lịch sử cho 620 Châu Thới Vĩnh Long khi lần đầu tiên đưa đội đua miền Tây vượt mặt, tạo khoảng cách thời gian 7 giây so với các “ông lớn” TĐ Lộc Trời An Giang, TP.HCM trên bảng tổng sắp đồng đội.



Tay đua 20 tuổi Võ Thanh An lần đầu mặc áo vàng Cúp Truyền hình. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN



Hà Kiều Tấn Đại mặc áo Chấm đỏ sau chiến thắng trên đỉnh đèo Ngang. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Tuy để vuột mất áo vàng nhưng với vị trí thứ 2 tại mức đến, Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục bảo toàn áo xanh sau 2 chặng. Khoảng cách kém 27 điểm so với Tấn Hoài cũng thách thức gian nan đối với mục tiêu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp của nhà đương kim Lê Nguyệt Minh (MM Mega Market), đoạt áo xanh vào các năm 2017, 2018 và 2019.

Sáng 21-5, các tay đua tiếp tục khởi tranh chặng 3 Đồng Hới – TP Huế, lộ trình dự kiến dài 162 km.