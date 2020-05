Chưa biết ai hơn ai!

Không chỉ có cặp đấu Nam Định - HA Gia Lai (BĐTV trực tiếp 18 giờ ngày 23-5) dự báo hấp dẫn mà các CLB hạng nhất cũng rất háo hức chờ so tài với những đối thủ mạnh hơn mình. Cúp Quốc gia khai mạc trong bối cảnh bị tạm hoãn hơn hai tháng trời do dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho tất cả CLB. Mọi kế hoạch của họ đều bị thiệt hại, cả ở khía cạnh tài chính lẫn chuyên môn.



Trở ngại ban đầu buộc các cầu thủ phải vượt qua là rào cản về thể chất hao hụt sau một thời gian nghỉ quá dài. Nhưng ngược lại, cảm giác thèm bóng sẽ khiến họ nỗ lực chứng tỏ mình không hề kém cạnh bất kỳ đối thủ nào.

Chưa bao giờ bóng lăn trở lại trên các sân cỏ Việt Nam lại tạo ra nhiều sự hứng khởi lạ lùng cho cầu thủ và giới hâm mộ như bây giờ. Như ở sân Thiên Trường sớm bán hết 10.000 vé do hạn chế khán giả sợ lây nhiễm, nếu không sẽ hơn gấp ba con số này, như cuộc chạm trán của Nam Định năm ngoái khi tiếp HA Gia Lai.



Nam Định - HA Gia Lai luôn là cặp đấu quyết liệt và thu hút khán giả thành Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Ở các trận đấu khác diễn ra ngày 24-5 gồm An Giang - Long An, Huế - SHB Đà Nẵng, SL Nghệ An - Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu - Sài Gòn, những đội đang chơi ở V-League có chất lượng hơn đồng nghiệp hạng nhất nhưng không chắc sẽ giành chiến thắng. Bởi sau một quãng nghỉ dài và gần như chỉ tập chay, cuộc tái khởi động bao giờ cũng dễ gặp trục trặc không như ý muốn.

Cúp Quốc gia bỗng dưng có giá hơn so với chính nó của những mùa trước khi sự hứng khởi gia tăng trong giới cầu thủ. Từ trạng thái ức chế sau mấy tháng tê liệt cả làng bóng vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cầu thủ sắp sửa giải phóng đôi chân tù túng.

Cách đá loại trực tiếp của giải cúp sẽ khiến họ tập trung hơn để không phạm sai lầm phải trả giá. Có thể càng đi sâu, nhiều đội bóng có toan tính chơi tiếp hay buông bỏ khác nhau, còn bây giờ chắc hẳn không ai muốn làm kẻ về sau ở trận đầu tiên vòng loại Cúp Quốc gia. Nó còn là động lực lớn cho họ bắt đầu một mùa giải đá theo thể thức mới có tính chất cạnh tranh gay gắt ngay ở vạch xuất phát.

Vòng loại Cúp Quốc gia chắc hẳn sẽ xuất hiện nhiều bất ngờ khi các đội kèo trên không dễ thắng kèo dưới có cùng hưng phấn mới sau mùa dịch.