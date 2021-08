VFF vừa chính thức thông báo tạm dừng V-League đến tháng 2-2022 nên tất cả CLB đều cho cầu thủ về nhà nghỉ ngơi. Trong suốt hơn nửa năm không bóng đá, HA Gia Lai cũng xả trại, bên cạnh một số cầu thủ lên tuyển quốc gia và U-23, còn lại đều trở về địa phương.

Học trò ông Park vượt khó mùa dịch (PLO)- Các tuyển thủ Việt Nam đã hội quân cho chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022, trừ ba cầu thủ của Viettel là trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng xin phép lên muộn.

HLV Kiatisak chia tay HA Gia Lai cùng đồng hương Bundit Thiamthong đã rất khó khăn mua vé máy bay về Thái Lan, lại còn cách ly y tế 14 ngày trong mùa dịch bệnh COVID-19. Ngay cả việc di chuyển từ phố núi Pleiku đến Hà Nội cũng là một kỳ công.



Kiatisak, trợ lý Bundit cùng các cầu thủ HA Gia Lai trên chuyến xe ra Hà Nội. Ảnh: CCT.

Zico Thái kể: “Chúng tôi khởi hành từ Gia Lai xuống Hà Nội bằng xe 16 chỗ ngồi do hãng hàng không nội địa hủy chuyến, đi mất 22 giờ. Đó là một hành trình rất mệt mỏi. đến sân bay vào buổi sáng Ra khỏi xe để đi ăn gì đó. Hóa ra các cửa hàng trong sân bay đều đóng cửa.

Khi đem giấy tờ làm thủ tục tại quầy, chúng tôi hỏi hãng hàng không có chỗ đặt đồ ăn hay không. Họ nói rằng không có Thức ăn, nước uống, mọi thứ đều không có, trong khi chúng tôi phải đợi chuyến bay tối. Nhân viên hàng không cho biết sẽ phối hợp tìm bữa trưa giúp chúng tôi.

Nhưng may mắn thay, chúng tôi đã gặp một người bạn làm việc tại sân bay mang một số đồ ăn nhẹ giúp chúng tôi “sống sót”. Cô nhân viên mang hai hộp đồ ăn đến với nụ cười tươi rói và nói “Chúc ngon miệng”. Thật là vui sướng trong thời kỳ khủng hoảng”.



Chuyến hành tình giông bão của Kiatisak từ phố núi Pleiku về quê Thái Lan mất đến hai ngày...



... sau khi đến sân bay Nội Bài đã mất 22 giờ...



... trong cảnh vắng hoe ở sân bay mùa dịch COVID-19. Ảnh: CCT.

Một ngày trước đó, HLV Kiatisak sau khi chia tay học trò đã lên chuyến xe của HA Gia Lai chở theo 6 thành viên gồm trợ lý Bundit, cùng các cầu thủ quê phía Bắc như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền đạo Trần Bảo Toàn, còn thủ môn Lê Văn Trường và trợ lý Chu Ngọc Cảnh tập trung tuyển U-22 Việt Nam.

Do đường xa lại phải đi chậm qua các chốt kiểm soát trong mùa dịch COVID-19, HA Gia Lai cho hai tài xế kinh nghiệm đường dài thay nhau cầm lái bảo đảm an toàn. Rất may không có sự số nào xảy ra dọc đường cho đến khi Kiatisak và cộng sự Bundit gặp chuyện dở cười dở khóc vì suýt bị “chết đói” khi không có đồ ăn tại sân bay Nội Bài.



Zico Thái vui sướng có hai hộp cơm ăn lót dạ cùng trợ lý trước khi đáp chuyến bay tối sang Singapore quá cảnh. Ảnh: CCT.

Liên quan đến việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang tìm kiếm HLV thay thế ông thầy người Nhật Bản Akira Nishino vừa bị sa thải sau khi đội tuyển quốc gia dừng cuộc chơi ở vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022, Kiatisak cho biết không trở lại tuyển Thái nữa. Anh bày tỏ: “Thái Lan có nhiều HLV giỏi và hiện tại, tôi vẫn đang dẫn dắt HA Gia Lai chơi ở V-League. Hợp đồng của tôi với bầu Đức còn đến cuối năm 2022”.

Kiatisak từng xin rời khỏi ghế HLV các đội tuyển Thái Lan gần ba năm trước, sau khi thất bại ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Trong thời kỳ huấn luyện đội trẻ U-23 và tuyển quốc gia, Zico Thái từng giúp họ hai lần vô địch AFF Cup, hai lần đăng quang SEA Games, vào bán kết ASIAD 17, chơi vòng loại thứ ba cúp thế giới. Kiatisak cũng là HLV hay nhất Đông Nam Á (giai đoạn 2011-2020), xếp trên cả HLV Park Hang-seo và cố chiến lược gia Riedl, do tạp chí Asean Football bình chọn.