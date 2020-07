CLB TP.HCM ôm hận, Sài Gòn bất bại

SL Nghệ An ngã ngựa Hai trận đấu khác ở vòng 11 V-League, chủ nhà Than Quảng Ninh dễ dàng qua mặt SL Nghệ An 2-0 và đẩy chính đối thủ này lún sâu vào cuộc khủng hoảng. Đã sáu trận rồi, CLB xứ Nghệ chưa biết thắng. Chủ sân Cẩm Phả mở điểm vào phút cuối hiệp 1 của Neven và đến phút 81, Jermie tung cú sút đẳng cấp từ 30 m hạ gục thủ môn Văn Hoàng, ấn định 2-0 cho Than Quảng Ninh. Trên sân Lạch Tray, đáng tiếc cho chủ nhà Hải Phòng đã sớm ghi bàn trước do công Thế Cường nhưng chỉ một tích tắc bất cẩn đã để Văn Hiệp san bằng 1-1 ở cuối trận. • Xếp hạng sau 11 vòng đấu: 1. Sài Gòn (23 điểm); 2. Viettel (19 điểm); 3. Than Quảng Ninh (19 điểm); 4. Hà Nội (18 điểm); 5. TP.HCM (17 điểm); 6. HA Gia Lai (17 điểm); 7. B. Bình Dương (16 điểm); 8. Thanh Hóa (14 điểm); 9. SHB Đà Nẵng (13 điểm); 10. Hà Tĩnh (12 điểm); 11. SL Nghệ An (12 điểm); 12. Nam Định (10 điểm); 13. Hải Phòng (10 điểm); 14. Quảng Nam (8 điểm).