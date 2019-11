Điểm danh các ứng viên ‘vàng’ của thể thao Việt Nam

Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam Đương kim vô địch kiếm chém nam Vũ Thành An được chọn mặt gửi vàng là người cầm cờ đoàn thể thao VN tại lễ khai mạc SEA Games 30. Kiếm thủ cao 1,87 m được xem là “người cầm cờ may mắn” khi được trao trọng trách giương cao quốc kỳ VN tại các kỳ SEA Games 2012, 2017, Asiad 2019, Olympic Rio 2019 và một lần nữa anh được vinh dự nhận trọng trách này trên đất Philippines. Chia sẻ về vinh dự này, kiếm thủ Vũ Thành An cho biết: “Vừa là vinh dự vừa là trọng trách khi trở thành VĐV cầm cờ đoàn thể thao VN tại SEA Games 30. Tôi không chỉ là người đại diện của bộ môn, đại diện của VĐV mà tôi còn đại diện cho cả quốc gia và dân tộc”.