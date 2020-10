Hà Nam thừa nhận sai lầm, ca ngợi nữ trọng tài làm đúng luật

Phạt nặng đội Phong Phú Hà Nam Ban kỷ luật VFF sau khi xem xét băng ghi hình, báo cáo của các giám sát đã quyết định: Cảnh cáo, phạt 50 triệu đồng và xử thua tỷ số 0-3 với đội Phong Phú Hà Nam do có hành vi rời khỏi sân không tiếp tục thi đấu trong trận đấu với đội TP.HCM ngày 6-10; Phạt 5 triệu đồng và cấm 5 năm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với ông Nguyễn Thế Cường, HLV trưởng đội Phong Phú Hà Nam do có hành vi để các cầu thủ rời khỏi sân không tiếp tục thi đấu trong trận này; Đình chỉ thi đấu đến hết lượt đi của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đối với cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung, đội trưởng đội Phong Phú Hà Nam do có hành vi để các cầu thủ rời khỏi sân.