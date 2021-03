Trong bản công bố tình hình tài chính quý mới nhất của Manchester United, phó chủ tịch CLB Ed Woodward đã cho biết khoản nợ mới của MU là 64,2 triệu bảng Anh. Điều này khiến đội chủ sân Old Trafford đang nợ khoản tiền tổng cộng lên đến 455,5 triệu bảng Anh.



MU đã dẫn đầu Premier League vào tháng giêng nhưng đã đánh mất 13 điểm trong 8 trận gần đây nhất. MU đã hòa 3 trận gần nhất với cùng tỉ số 0-0. Điều này khiến MU tụt xuống thứ hai kém đội đầu bảng Man City đến 14 điểm trước khi hai đội bước vào trận derby thành Manchester cuối tuần này.

Tuy nhiên, Ed Woodward vẫn ủng hộ HLV Ole Gunnar Solskjaer. Ông tuyên bố MU dưới thời Solskjaer đã đạt sự tiến bộ lớn. Mùa giải năm nay ở đấu trường cúp, MU đã dừng chân ở bán kết League Cup (thua Manchester City 0-2), vào vòng 1/8 Europa League gặp AC Milan và vào tứ kết FA Cup gặp Leicester City.



Woodward hoàn toàn tin tưởng vào Solskjaer. ẢNH: PA, GETTY

Ed Woodward nói, “Sự tiến bộ của Ole Gunnar Solskjaer và các cầu thủ MU ở mùa này là rất rõ ràng. Học viện trẻ CLB và đội nữ đang phát triển mạnh. Điều đó làm tăng thêm sự lạc quan của chúng tôi về tương lai của CLB cả trong và ngoài sân cỏ”.

Doanh thu thương mại của MU thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với việc được tham dự Champions League mùa này, doanh thu từ bản quyền truyền hình của MU tăng 44 triệu bảng Anh.

Trước tình hình này, MU vẫn lạc quan và tin rằng họ có khả năng chống chọi và vượt qua “một năm cực kỳ thử thách”.



Thành tích hiện tại của MU tại Premier League là không tốt. ẢNH: EPA

Woodward lạc quan về tương lai của MU khi nói chuyện với các nhà đầu tư, “Với việc vaccine phòng COVID-19 đang được triển khai ở Anh, sau đó nếu người hâm mộ được trở lại sân Old Trafford, chắc chắn đó là ánh sáng cuối đường hầm trong thời gian tới.

Chúng tôi hài lòng về sự tiến bộ trên sân trong mùa giải này. Và với sức mạnh hiện tại của đội hình MU, chúng tôi cũng lạc quan về triển vọng trong dài hạn của CLB. Các hoạt động trên mạng xã hội của CLB đang rất tốt, sự tương tác với người hâm mộ tăng lên, quan hệ đối tác tài trợ lâu dài sẽ tạo điều kiện đầu tư cho đội hình CLB.

Ngoài ra, sức mạnh từ học viện trẻ của CLB và quan trọng nhất là mô hình hoạt động được duy trì của chúng tôi,… tất cả sẽ giúp CLB vượt qua cuộc khủng hoảng này và trở nên mạnh mẽ hơn.

Mặc dù hôm nay chúng tôi chỉ tập trung vào bản báo cáo tài chính trong quý, nhưng đây cũng là cơ hội suy ngẫm về 1 năm cực kỳ thách thức đối với Manchester United, đối với bóng đá và toàn xã hội”.



Đã 1 năm qua, CĐV MU không thể vào sân Old Trafford cổ vũ cho đội nhà. ẢNH: GETTY

Woodward cũng nói về việc các CĐV được phép vào sân cổ vũ trong thời gian tới, “Đã gần 12 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Anh, chúng tôi buộc phải đóng cửa sân Old Trafford mà không thể đưa người hâm mộ vào sân. Sự vắng mặt của CĐV chỉ làm nổi bật lên tầm quan trọng của họ đối với nền bóng đá. MU rất nóng lòng chào đón sự trở lại của CĐV.

Với việc các trận đấu bóng đá diễn ra trong bối cảnh này, chúng tôi tự hào đóng góp vào việc giữ cho bóng đá tiếp tục duy trì như là nguồn giải trí cho người hâm mộ toàn thế giới.

Tôi muốn gửi lời tri ân đặc biệt đến ban huấn luyện, đội ngũ y tế và các nhân viên hỗ trợ cho chúng tôi. Họ là những người giúp cho lịch thi đấu dày đặc này tiếp tục diễn ra suôn sẻ trong hoàn cảnh rất khó khăn”.



MU cần vượt qua giai đoạn thử thách cả trong lẫn ngoài sân cỏ. ẢNH: GETTY

Cuối cùng, Ed Woodward nói, “Năm vừa qua là bài kiểm tra khả năng phục hồi và các giá trị của Manchester United. Và tôi hài lòng với cách chúng tôi thể hiện ở cả hai khía cạnh đó. Nhu cầu xem bóng đá trực tiếp vẫn rất cao và chúng tôi tự tin về triển vọng dài hạn ở môn bóng đá.

Trước mắt, Manchester United sẽ tập trung chuẩn bị cho sự trở lại sân Old Trafford của người hâm mộ. Ban đầu, sẽ có giới hạn CĐV vào sân nhưng chúng tôi hi vọng CĐV sẽ sớm lấp đầy sân Old Trafford vào mùa giải tới”.