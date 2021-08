Nhiều người chỉ biết đến vị HLV có phong cách bụi bặm này ở World Cup 2018 khi ông dẫn dắt đội tuyển Morocco. Ít ai biết rằng ông Herve Renard từng tham dự V-League trong vai trò HLV trưởng CLB Nam Định. Đó là mùa bóng 2004, khi Nam Định còn sở hữu vua phá lưới Amaobi và HLV Văn Sỹ bây giờ của Nam Định khi ấy còn thi đấu ở vị trí tiền vệ.



Mùa bóng 2004 năm ấy, HLV Herve Renard nổi tiếng với việc trảm hàng loạt trụ cột của đội, trong đó có Văn Sỹ, Trung Kiên... Tuy nhiên, cuộc cải cách với việc dẹp những công thần của Nam Định không giúp HLV trẻ người Pháp này tồn tại. Ông bị sa thải sớm bởi lãnh đạo đội Nam Định không tin vào khả năng cầm quân mà bỏ đi nhiều trụ cột của ông.

Nói về HLV đang dẫn dắt đội Saudi Arabia và cũng là HLV cũ của mình, cậu học trò người Nigeria Amaobi khi ấy đang thi đấu trong màu áo Nam Định (Amaobi đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam (VN), huấn luyện ở lò đào tạo trẻ Lưu Ngọc Hùng) cho biết: “HLV Herve Renard là người luôn đề cao tính kỷ luật và ứng dụng cái mới vào bóng đá Nam Định hồi bấy giờ. Tuy nhiên, việc chuyên nghiệp quá và thay đổi đột ngột của ông khiến CLB Nam Định hồi đấy ngại ông sẽ không thành công...”.

Nhưng đến World Cup 2018 tại Nga, khi dẫn dắt đội tuyển Morocco thì HLV Herve Renard đã tạo ấn tượng khi xây dựng một đội bóng yếu ở World Cup có phong cách thi đấu rất nhiệt tình, khoa học và kỷ luật.

Trước khi dẫn dắt đội Morocco, HLV Herve Renard đã có thành tích với bóng đá châu Phi như sau: Năm 2011 cùng đội bóng vô danh Zambia vô địch châu Phi (CAN 2012). Năm 2014 giúp đội Bờ Biển Ngà vô địch CAN 2015, trở thành HLV đầu tiên đưa hai đội châu Phi khác nhau vô địch CAN. Năm 2018, ông đưa đội Morocco dự World Cup 2018 với thành tích bất bại ở vòng loại khu vực châu Phi. Sau đó tại World Cup ấy, ông tạo dấu ấn cùng Morocco khi hòa ấn tượng với Tây Ban Nha...

Về với bóng đá Saudi Arabia, ông nhận nhiệm vụ phải đưa đội bóng này đến vòng chung kết World Cup Qatar 2022.

Dù thành tích lẫy lừng và đang dẫn dắt đội bóng mạnh thuộc hàng đầu châu Á nhưng HLV Herve Renard vẫn thận trọng: “Bảng B không có đội nào yếu cả. VN dù lần đầu dự vòng loại cuối nhưng họ là đội bóng khó chịu và không dễ gì đánh bại họ bằng sự khác biệt về thể hình và sức mạnh. Với đội VN, nếu đội nào chủ quan thì đội đó sẽ trả giá”.