Ở trận đầu tiên vòng bảng Champions League rạng sáng nay (15-9), MU bất ngờ để thua ngược Young Boys với tỉ số 1-2. Ở trận này, MU là người mở tỉ số trước do công Ronaldo nhưng những sai lầm cá nhân như chiếc thẻ đỏ của Wan-Bissaka ở phút 35 và đường chuyền về bất cẩn của Lingard tạo cơ hội cho đối thủ ghi bàn quyết định đã khiến MU thua đau.

Sau trận dấu, đội trưởng MU Maguire giận dữ nói: “Đội bóng vô kỷ luật thế này thì đá đấm gì nữa. Ngay phút 35 đã bị mất người (Bissaka bị đuổi), chẳng có một đội nào vô địch Champions League mà khởi đi ngay trận đầu vòng bảng đã thua thế này.



Bissaka bị Maguire lên án là tội đồ của cái thua. Ảnh: Getty

Sự vô kỷ luật đã khiến chúng tôi phải trả giá, may mà đây là không phải là trận đấu Knock out, còn nếu là trận đấu Knock out thì chúng tôi đã bị Knock out rồi, chúng tôi gục ngã vì 10 người chống lại 11 người từ phút 35, đội nào cũng có thể bị đá văng trong tình hình này”.

Rõ ràng là người đội trưởng MU rất tức giận với Bissaka và Maguire quy cho tội vô kỷ luật.



Chiếc thẻ đò cho Bissaka nói lên tính vô kỷ luật của cầu thủ này. Ảnh: Getty

Còn về bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng 90+5 do lỗi Jesse Lingard, Maguire cũng “toạc móng heo”: Đó là lỗi phòng ngự của chúng tôi, rất rõ như thế, anh ta đã không làm chủ trong tình huống ấy. Thật là không thể tin nỗi đó là một cầu thủ mà lại mắc lỗi như thế...nhưng thôi, đó là bóng đá.

Qua những lỗi lầm ngớ ngẩn này, MU vẫn còn cơ hội sửa sai, chúng ta là con người, mỗi cầu thủ bóng đá đôi khi mắc lỗi, chúng tôi học hỏi từ lỗi lầm và sẽ không còn lặp lại ở trận cuối tuần này khi đến West Ham làm khách”.