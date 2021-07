Các cặp đấu tứ kết khác đều diễn ra vào chiều 31-7 + Tây Ban Nha - Bờ Biển Ngà: Đến với thế vận hội sau một kỳ Euro ấn tượng, kinh nghiệm của các cầu thủ như Unai Simon, Pau Torres, hay Pedri đã đóng vai trò quan trọng ở đội hình Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ cần phải sáng tạo hơn khi đối diện cầu môn Bờ Biển Ngà khi đối thủ rất mạnh về phòng ngự. Thiệt thòi của Bờ Biển Ngà là chỉ có mỗi ngôi sao trẻ Amad Diallo của Man United sẽ rất khó phá vỡ hàng thủ Tây Ban Nha sau 270 phút mới để thua một bàn. Nhiều khả năng Bờ Biển Ngà sẽ chia tay Olympic sau 90 phút. + Nhật Bản - New Zealand: Chủ nhà đã thắng Nam Phi 1-0, Mexico 2-1 và vùi dập Pháp 4-0 với mỗi trận Kubo đều ghi một bàn thắng. Ngôi sao mai của Real Madrid mới 20 tuổi đã cho thấy đẳng cấp cao của mình như chiếc chìa khóa vàng, cùng nhiều đồng đội giỏi khác của Nhật giành HCV Olympic. Trong khi đó, New Zealand có chiến thắng Hàn Quốc 1-0, thua Honduras 2-3 và hòa Romania 0-0 với mỗi nhân tố nổi bật Chris Wood đang khoác áo Burnley. Rất khó cho New Zealand gây bất ngờ. + Brazil - Ai Cập: Các nhà đương kim vô địch Olympic dù không có ngôi sao Neymar vẫn chơi tưng bừng dưới sự dẫn dắt của đội trưởng lão luyện Dani Alves. Họ bất bại qua vòng bảng với hai chiến thắng và một trận hòa đủ đứng đầu bảng. Trong bối cảnh thiếu vắng những siêu sao, tiền đạo Richarlison là nguồn cảm hứng khác cho Brazil khi lập hat trick giúp thắng Đức 4-2 và hai bàn trong trận thắng Saudi Arabia 3-1, dẫn đầu giải vua phá lưới. Phía bên kia, Ai Cập cũng không có chân sút hay nhất Salah, đội tuyển Olympic Ai Cập vẫn qua bảng tử thần khi hòa Tây Ban Nha, thua Argentina và thắng Úc. Cuộc chơi của Ai Cập khó có thể tiếp tục vì Brazil quá mạnh.