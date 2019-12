Hôm nay, Văn Hậu tranh giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á

Danh sách các đề cử giải thưởng AFC Awards 2019: Cầu thủ Nam của năm Ali Reza Safarbeiranvand (Persepolis F.C. and IRN). Tomoaki Makino (Urawa Red Diamonds and JPN). Akram Hassan Afif (Al Saad and QAT). Cầu thủ Nữ của năm Li Ying (Guangdong Huijun FC and CHN). Ashalata Devi Loitongbam (Sethu FC and IND). Saki Kumagai (Olympique Lyonnais and JPN). Cầu thủ châu Á của năm (hiện đang thi đấu tại châu lục khác) Sardar Azmoun (IRN). Makoto Hasebe (JPN). Son Heung-min (KOR). Cầu thủ Futsal của năm Mahdi Javid (IRN). Tomoki Yoshikawa (JPN). Yushi Sekiguchi (JPN). Cầu thủ nữ trẻ của năm Karly Roestbakken (AUS). Wang Linlin (CHN). Jun Endo (JPN). Cầu thủ nam trẻ của năm Hiroki Abe (JPN). Lee Kang-in (KOR). Đoàn Văn Hậu (VIE). HLV Nữ của năm Katayoun Khosrowyar (IRN). Asako Takakura (JPN). Nuengrutai Srathongvian (THA). HLV Nam của năm Tsuyoshi Otsuki (JPN). Go Oiwa (JPN). Chung Jung-yong (KOR). Liên đoàn của năm (Hạng mục truyền cảm hứng) LĐBĐ Iran. LĐBĐ Nhật Bản. LĐBĐ Hàn Quốc. Liên đoàn của năm (Hạng mục phát triển) LĐBĐ CHDCND Triều Tiên. LĐBĐ Hong Kong (TQ). LĐBĐ Singapore. Liên đoàn của năm (Hạng mục tiêu biểu) LĐBĐ Guam. LĐBĐ Mông Cổ. LĐBĐ Yemen. Giải thưởng về sự ghi nhận của chủ tịch AFC dành cho bóng đá phong trào (Hạng mục truyền cảm hứng) LĐBĐ Trung Quốc. LĐBĐ Nhật Bản. LĐBĐ Malaysia. Giải thưởng về sự ghi nhận của chủ tịch AFC dành cho bóng đá phong trào (Hạng mục phát triển) LĐBĐ Hong Kong (TQ). LĐBĐ Ấn Độ. LĐBĐ Singapore. Giải thưởng về sự ghi nhận của chủ tịch AFC dành cho bóng đá phong trào (Hạng mục tiêu biểu) LĐBĐ Brunei. LĐBĐ Guam. LĐBĐ Palestine. (Nguồn VFF)