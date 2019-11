Juve thắng khó phút cuối, Man City nhọc nhằn cầm chân Atalanta

Ở lần đối đầu trước Man City giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-1 trước Atalanta. Tại lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League, thầy trò HLV Pep Guardiola mong muốn giành tiếp chiến thắng thứ tư tại vòng bảng khi có cuộc tái đấu trên đất Ý.

Đội khách Man. City là đội sớm có được bàn thắng ngay phút thứ 7, người châm ngòi cho bàn thắng của “Man xanh’ là Bernardo Silva với đường chọc khe tinh tế cho Grabiel Jesus. Tiền đạo người Brazil đánh gót kỹ thuật, để cho Raheem Sterling dứt điểm nhẹ nhàng mở tỷ số 1-0 cho đội khách.



Sterling mở tỷ số từ rất sớm cho Man City.

Sau bàn mở tỷ số Man City làm chủ thế trận, tuy nhiên bàn thắng nhân đôi cách biệt vẫn chưa thể đến với đoàn quân của ông Pep. Đến phút 42, Sterling có pha đá phạt, cầu thủ Josip Ilicic bên phía Atalanta dùng tay chơi bóng khiến đội nhà phải chịu phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11 mét, Grabiel Jesus lại không thể đánh bại được thủ môn Gollini để gia tăng cách biệt.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà Atalanta bất ngờ có bàn gỡ ngay phút 49. Từ pha treo bóng bên cánh trái của Alejandro Gomez, tiền đạo Pasalic bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Atalanta.



Thủ môn Bravo được thay vào hiệp hai lại có màn trình diễn đáng quên khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 81. Sử dụng hết hai thủ môn, HLV Pep Guardiola buộc phải dùng hậu vệ Kyle Walker là người gác đền bất đắc dĩ ở những phút còn lại. May cho “Man xanh”, trong thế khó họ vẫn rời đất Ý với 1 điểm bằng trận hòa 1-1 trước Atalanta.



Bàn thắng của Pasalic giúp Atalanta cầm hòa thành công Man. City với tỷ số 1-1.

Trận hòa này không làm ảnh hưởng đến vị trí của Man. City ở bảng C, sau 4 vòng đấu “nửa xanh” thành Manchester có được vị trí đầu bảng với 10 điểm. Ở cặp đấu còn lại của bảng C, Dinamo Zagreb hòa Shaktar Donetsk với tỷ số 3-3. Mặc dù có cùng 5 điểm nhưng Dianmo Zagreb là đội có được vị trí nhì bảng do hơn Shaktar Donetsk hiệu số phụ.

Tại bảng D, Juventus có chuyến hành quân đến đất Nga để đấu sức với Lokomotiv Moscow. “Bà đầm già” thành Turin sớm có được bàn thắng sớm ngay phút thứ 4. Từ pha đá phạt của Ronaldo, thủ môn Guilherme bên phía Lokomotiv Moscow để bóng bật ra. Tiền vệ Aaron Ramsey lập tức ập vào đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho Juventus.



Từ cú sút phạt của Ronaldo, tiền vệ Ramsey ập vào đệm bóng mở điểm cho Juventus.

Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của Juventus không duy trì được lâu, phút 12 chủ nhà Lokomotiv Moscow có bàn gỡ. Tiền đạo Miranchuk đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc, ngay lập tức tiền đạo của Lokomotiv Moscow vung chân đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.



Lợi thế dẫn bàn của "lão bà" không được duy trì lâu khi Lokomiv Moscow có bàn gỡ phút 12.

Sang hiệp hai Juventus tiếp tục gia tăng sức ép, tuy nhiên đội chủ nhà liên tục cho thấy lối chơi khó chịu khi dám đá đôi công với Juve. Phải đến những phút bù giờ cuối trận, đội bóng của HLV Sarri mới có được 3 điểm trong tay bằng bàn thắng muộn của Douglas Costa.



Bàn thắng muộn phút bù giờ của Douglas Costa giúp Juventus giành chiến thắng 2-1 qua đó chiếm ngôi đầu bảng D.

Giành chiến thắng với tỷ số 2-1 đầy khó khăn trên sân Lokomotiv Moscow, Juventus có được vị trí đầu bảng D với 10 điểm sau 4 lượt trận. Trong khi đó Atletico Madrid gây sốc khi thua Beyer Leverkusen 2-1 trên đất Đức. Trận thua này khiến thầy trò HLV Simeone mất cơ hội đeo bám với Juventus, khi sau 4 vòng đấu, Atletico Madrid có được vị trí thứ 2 với 7 điểm.



Atletico Madrid (áo xanh) thua sốc Bayer Leverkusen 1-2.

Kết quả lượt trận thứ tư bảng C, D Champions League: