Man. City, Porto cùng đi tiếp, Liverpool chốt vé sớm

Sau khi để thua Atalanta với tỷ số 0-2 ở lượt trận thứ tư trong trận đấu thử nghiệm hàng thủ mới, Liverpool hạ quyết tâm giành vé vào vòng trong khi ra sân với đội hình mạnh trong trận tiếp đón Ajax trên sân nhà Anfield. Ngay phút thứ 6, các cầu thủ Liverpool đã có lời cảnh cáo lên khung thành của Ajax bằng pha dứt điểm trước vòng cấm của Curtis Jones. Tiếc rằng cú sút đẹp mắt của sao trẻ bên phía Liverpool lại không thể thắng được cột dọc khung thành của Ajax.



Thủ môn Kelleher phản xạ nhanh nhạy để cứu cho Liverpool trong hiệp một. Ảnh: PA.

Đến phút 32, Ajax bất ngờ có lời đáp tả bằng pha sút xa của hậu vệ Mazraoui. Nhưng trong pha bóng này, thủ môn Kelleher của Liverpool đã thi đấu tập trung bay người cứu cho Liverpool bàn thua. Trong hiệp một Liverpool cố gắng gia tăng sức ép, còn Ajax thì lợi hại trong những tình huống phản công, nhưng kết thúc 45 phút đầu tiên cả hai đội đều hoà nhau với tỷ số không bàn thắng.



Ajax suýt có bàn thắng đầu hiệp hai, nhưng cú sút của David Neres lại đưa bóng chạm cột dọc. Ảnh: Offside.

Sang hiệp hai, đội khách Ajax lại tiếp tục khiến khung thành của “lữ đoàn đỏ” chao đảo ở phút 57. Từ tình huống nỗ lực đi bóng rồi dứt điểm của tiền đạo Antony, bóng được thủ môn Kelleher đẩy ra. Ngay lập tức, cầu thủ khác của Ajax là David Neres băng vào dứt điểm, nhưng lần này bóng lại đi trúng cột dọc.



Sai lầm của thủ môn Onana giúp cho sao trẻ Curtis Jones chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Thoát được bàn thua, ngay lập tức Liverpool bất ngờ mở điểm chỉ một phút sau đó do sai lầm của thủ môn bên phía Ajax. Từ pha tạt bóng của hậu vệ Neco Williams, thủ môn Onana mắc sai lầm trong việc chọn vị trí để bắt bóng, ngay lập tức Curtis Jones có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống, giúp Liverpool dẫn trước 1-0.

Đến phút 62, Liverpool có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Salah có pha bóng đối mặt cầu môn. Nhưng trong pha bóng này, thủ môn Onana đã kịp thời lao ra cứu thua.



Khoảng thời gian còn lại, Liverpool cố gắng tấn công nhưng không có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ảnh: Getty Images.

Khoảng thời gian còn lại, Liverpool tiếp tục tấn công để tìm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đến phút 83, “lữ đoàn đỏ” có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai khi Firmino băng xuống đối mặt với thủ môn của Ajax. Nhưng trong pha bóng này, thủ môn Onana đã cản phá thành công.

Giành chiến thắng 1-0 trước Ajax, Liverpool chốt vé vào vòng 16 đội trước một vòng đấu khi có ngôi đầu bảng D với 12 điểm sau 5 lượt trận. Ở cùng bảng đấu Atalanta hoà Midtjylland với tỷ số 1-1 để có vị trí nhì bảng với 8 điểm, vị trí thứ ba thuộc về Ajax với 7 điểm. Atalanta và Ajax sẽ quyết đấu ở lượt trận cuối cùng để giành chiếc vé còn lại của bảng D.



Man. City và Porto hoà không bàn thắng nhưng cả hai đội đều có vé vào vòng trong. Ảnh: AP.

Tình hình tại bảng C Champions League thì nhẹ nhàng hơn khi Porto và Man. City chia điểm nhau với kết quả hoà 0-0. Với kết quả này, bảng C đã hạ màn khi Man. City dẫn đầu với 13 điểm và Porto xếp nhì bảng với 10 điểm. Ở cặp đấu còn lại của bảng C, Marseille đánh bại Olympiacos với tỷ số 2-1.

BXH Champions League bảng C,D: