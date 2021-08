AS Roma dưới triều đại "người đặc biệt" Jose Mourinho đã khởi đi mạnh mẽ bằng chiến thắng 3-1 trước Fiorentina ở vòng 1 Serie A.



Thủ môn Dragowski của Fiorentina bị thẻ đỏ ngay phút 17. Ảnh: Getty

Trận này thủ môn Dragowski của Fiorentina đã bị thẻ đỏ khi phạm lỗi với "học trò ruột" của Mourinho là Tammy Abraham ở phút 17. Điều này giúp AS Roma chơi dễ dàng trong phần còn lại của trận đấu.

Henrikh Mkhitaryan có bàn thắng khai hỏa cho AS Roma phút 26. Hai bàn còn lại do Veretout ghi phút 64 và 79. Zaniolo của AS Roma bị tấm thẻ vàng thứ hai phút 52 khiến mỗi đội chơi với 10 người trên sân. Bàn duy nhất của Fiorentina do công Milenkovic ghi phút 60.



Tân binh Tammy Abraham chơi rất hay. Ảnh: Getty

Sau trận thắng, Mourinho nói: "Chúng tôi có 11 cầu thủ đối đầu với đội có 11 cầu thủ, chúng ta đã đá tốt. Nếu chúng tôi 10 cầu thủ bên kia 10 cầu thủ, chúng tôi vẫn ưu thế hơn, nhưng khi chúng tôi có 11 cầu thủ mà đối đầu với bên kia 10 cầu thủ, chúng tôi lại không tốt". Đó là cách nói cao ngạo thường thấy của "người đặc biệt" khi thắng trận.



Fiorentina thua tâm phục khẩu phục trước AS Roma.

Trận đầu ra quân Serie A và Mourinho đã có chiến thắng. Trận này, cựu cầu thủ của Chelsea Tammy Abraham chơi rất hay trong màu áo mới AS Roma.