Cả hai đội đã gặp khó khăn trong mùa giải này và khác xa so với những gì họ mong đợi khi bắt đầu chiến dịch. Sau khi giành chức vô địch La Liga mùa trước, Atletico hiện đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó với Man United, sau khi về nhì ở mùa giải trước, mùa này họ được kỳ vọng sẽ là thách thức cho chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, họ đang chiến đấu cho một vị trí trong top bốn và hiện đang đứng ở vị trí thứ tư và đá nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh khác.

Do đó, lịch thi đấu Champions League này có thể rất quan trọng đối với cả mùa giải và khát vọng của các đội bóng. Huyền thoại của Manchester United, Rio Ferdinand đã đưa ra dự đoán về trận đấu trên kênh YouTube Vibe with Five của mình.



Bất kể trong mày áo nào, Ronaldo vẫn luôn là chân sút đáng sợ nhất của Atletico Madrid. Ảnh: CGI.

Anh ấy nói: “Tôi có thể cảm thấy một kết quả tốt cho Man United sau trận đấu này. Tôi nghĩ rằng sẽ có bàn thắng cho cả hai đội, tôi thấy một kết quả nào đó, tích cực cho Man United. Cần biết Man United rất có duyên khi gặp đối thủ yêu thích Aletico Madrid và tôi nghĩ Ronaldo cùng các đồng đội sẽ ca khúc khải hoàn”.

Trong khi trận đấu diễn ra gay cấn vì tầm vóc của các đội, mọi người sẽ đổ dồn ánh mắt vào siêu sao Cristiano Ronaldo của Man United. Kỷ lục của chân sút người Bồ Đào Nha trước đối thủ lớn Atletico Madrid thật đáng kinh ngạc. Trong 35 trận đấu với họ, anh đã ghi 25 bàn và thực hiện 9 pha kiến tạo, trong đó có 4 hat trick.

Cầu thủ từng năm lần giành Quả bóng vàng đã ghi sáu bàn sau năm trận ở vòng bảng Champions League mùa này. Bây giờ anh sẽ tìm cách kéo dài số bàn thắng của mình trước các đối thủ yêu thích của mình.

Cả hai đội bóng lớn của quốc gia mình đều có phong độ kém cỏi tương tự trước cuộc đụng độ của họ ở Champions League vào giữa tuần này. Manchester United chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Điều này bị cản trở bao gồm hai trận hòa trước Burnley và Southampton tại Premier League và thất bại trước Middlesbrough trên chấm phạt đền ở FA Cup.



Chân sút Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ phá lưới đối thủ. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, hai chiến thắng của Quỷ đó đã đến trong các trận đấu liên tiếp trước Brighton & Hove Albion và Leeds United. Điều này sẽ cung cấp cho họ một số sự tự tin đáng giá hơn.

Trong khi đó Atletico Madrid đã thắng 3/4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ thua Barcelona và Levante tại La Liga. Tuy nhiên, họ đã đánh bại Osasuna với tỷ số 3-0 trong trận đấu vào cuối tuần vừa qua. Điều này cùng với lợi thế sân nhà sẽ càng thúc đẩy hy vọng của họ.

Không cần phải nói, đây sẽ là một cuộc đụng độ hấp dẫn giữa gã khổng lồ đến từ hai thế lực bóng đá khác nhau. Atletico Madrid có lợi thế chơi trên sân nhà Wanda Metropolitano nhưng đội khách Man United tràn trề cơ hội có một chiến thắng với khắc tinh Ronaldo 37 tuổi vẫn chạy tốt.