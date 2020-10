Thưởng để đá thắng và ‘chích’ để thua

Sau lượt trận áp chót, đội Quảng Nam có 15 điểm, đang ở vị trí rớt hạng. Kế đến là Nam Định 17 điểm. Suất rớt hạng sẽ là một trong hai đội này nhưng hai đội có tác động lớn lại là những đội đã an toàn. Đó là SL Nghệ An (tiếp Nam Định trên sân Vinh) và Hải Phòng (tiếp Quảng Nam ở Lạch Tray).



Về lý thuyết, Quảng Nam ở khe cửa rất hẹp, tức phải thắng Hải Phòng, đồng thời SL Nghệ An thắng Nam Định (hoặc Quảng Nam thắng đậm Hải Phòng từ năm bàn trở lên và SL Nghệ An hòa Nam Định).

Điều này làm giới chuyên môn nhớ đến vụ án mùa 2002 mà không ít cầu thủ SL Nghệ An và Cảng Sài Gòn mệt mỏi với án điểm cho tiền để đá thắng khác với “chích” để đá thua. Vụ việc liên quan cầu thủ SL Nghệ An thưởng Cảng Sài Gòn để đá thắng Nam Định giúp SL Nghệ An ở cửa hẹp lên ngôi vô địch.



HLV Ngô Quang Trường của SL Nghệ An không ngờ đội bóng của mình trước lượt cuối lại có quyền sinh, quyền sát lớn đến thế. Ảnh: NGỌC DUNG

18 năm sau vụ án điểm đấy, giờ nhiều người suy luận Quảng Nam có thể “treo thưởng” cho SL Nghệ An chơi tích cực hơn, dồn sức đá thắng Nam Định để mình nỗ lực thắng Hải Phòng trên sân Lạch Tray và trụ hạng trong đường tơ kẽ tóc.

Ngược lại thì Nam Định có thể treo thưởng để Hải Phòng nhiệt tình gồng mình đá thắng Quảng Nam để nếu Nam Định có sẩy chân trước SL Nghệ An thì vẫn trụ hạng.

Việc trụ hạng mùa giải năm nay thật ly kỳ, vì lý ra đã xác định sớm đội xuống hạng nhưng một cú phẩy tay phất cờ của trợ lý trọng tài đã đưa CLB Quảng Nam từ thế chết đi sống lại và lách dần qua cửa hẹp.

Trong khi đó, Nam Định lại luôn là đội bóng “chết vì trọng tài” bởi có không dưới ba trận họ bị thua vì sai sót của trọng tài.

Hy vọng là chuyện sai lầm của trọng tài một cách liên tục và rơi vào Nam Định không liên quan gì đến chuyện thưởng để thắng hay “chích” để thua mà bóng đá Việt Nam có rất nhiều giai thoại.