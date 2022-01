Trung vệ cao 1,94 m Elkan Baggott bị AFF cấm đấu trận chung kết lượt về do tự ý trốn trại. ẢNH: GETTY

HLV Shin Tae-Yong bày tỏ sự thất vọng sau khi bốn học trò bất ngờ bị loại do vi phạm giao thức COVID-19 của chủ nhà Singapore.



Theo qui định, thành viên các đội tuyển và ban tổ chức trận đấu chỉ có thể di chuyển trong lộ trình được kiểm soát, gồm giữa khách sạn đến địa điểm tập luyện, địa điểm thi đấu đã được chỉ định. Tất cả không thể đi hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nằm ngoài lộ trình.

Sau cuộc điều tra, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF) kết luận bốn trụ cột tuyển Dinonesia gồm Rizky Ridho Ramadhani, Elkan Baggott, Victor Igbonefo và Rizky Dwi Febrianto tự ý rời khách sạn hai giờ. Điều này vi phạm các sắp xếp nghiêm ngặt buộc các cầu thủ tham dự phải thực hiện một tháng trong thời giải đấu diễn ra tại Singapore .

Do không tuân theo các quy tắc kiểm soát về y tế, cả bốn cầu thủ bị cấm tham gia trận đấu lượt về gặp tuyển Thái Lan.

Giám đốc Học viện Thể thao Singapore - Su Chun Wei cho biết: “Chúng tôi tổ chức AFF Cup 2020 theo các biện pháp quản lý an toàn nghiêm ngặt, nhằm bảo vệ những người tham gia giải đấu lẫn cộng đồng. Chúng tôi đã nhấn mạnh điều này với tất cả các đội bóng tham dự giải. Các cầu thủ bóng đá và những thành viên khác được cung cấp một môi trường an toàn. Tuy nhiên bốn cầu thủ đã vi phạm các quy định, đặt sự an toàn của những người khác vào rủi ro. Do đó, chúng tôi buộc phải có biện pháp chế tài họ”.

Chia sẻ sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan, HLV Shin than trách sự vắng mặt của bộ tứ” cũng như cách vận hành của BTC giải gây ảnh hưởng chung cho trận chung kết: “Trước hết, tôi cảm ơn chính phủ Singapore, Liên đoàn bóng đá Singapore và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã cho phép chúng tôi tham dự giải đấu này tại Singapore giữa đại dịch COVID-18. Tuy nhiên, tôi phải nêu rõ một số vấn đề về khâu tổ chức khiến tôi phải lưu ý.

Vào buổi sáng, tôi bất ngờ nhận được thông báo rằng bốn cầu thủ sẽ không thể thi đấu trận chung kết vào buổi tối. Tôi hoàn toàn hiểu và biết được vấn đề do bốn cầu thủ đi ra ngoài để mua những thứ cần thiết như dầu gội đầu và xà phòng, nên họ phải nhận án phạt cho hành động của mình.



HLV Shin Tae-Yong. ẢNH: AFF

Nhưng thực tế là chúng tôi đã bị nhốt trong phòng khách sạn suốt một tháng liền, việc bạn dùng hết nhu yếu phẩm cần thiết cũng là điều dễ hiểu. Chúng tôi thực hiện lộ trình di chuyển có kiểm soát nhưng trong lúc đó, tầng hai của khách sạn chúng tôi đang sử dụng không chỉ có chúng tôi mà còn có những vị khách khác cũng ở đó.

Vào cuối tuần, một số khách dự đám cưới còn say xỉn, gây ồn ào ảnh hưởng, khiến các cầu thủ của chúng tôi không được ngon giấc vào ban đêm. Trước nay, nếu những vấn đề này được giải quyết đúng cách, nó có thể đảm bảo sức khỏe, giúp các học trò của tôi chơi các trận đấu tốt trong suốt giải đấu”.

Kết thúc hai lượt trận chung kết AFF Cup 2020, tuyển Indonesia nhận thất bại chung cuộc 2-4 trước Thái Lan, đánh dấu trận chung kết thứ 6 trong lịch sử, bóng đá xứ vạn đảo vẫn chưa bén duyên được với chiếc cúp vô địch của bóng đá khu vực.

Ở chiều ngược lại, thầy trò Mano Polking lần thứ 6 đoạt chức vô địch, tạo nên kỷ lục mới tại AFF Cup.