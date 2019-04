Đen trên sân nhà, Đà Nẵng bị SL Nghệ An qua mặt

Họ thi đấu khôn ngoan, chặt chẽ, tận dụng tốt cơ hội thu hoạch về chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng trên sân đối phương trong trận đầu tiên của vòng 6 V-League.



Chủ nhà SHB Đà Nẵng chủ động chơi tấn công nhưng các mũi nhọn đều không bén và lạc lõng, thiếu sự hỗ trợ cần thiết.

Đội khách SL Nghệ An chọn lối chơi chặt chẽ trong phòng ngự nhưng không “chém đinh chặt sắt”. Họ chủ yếu đá phòng ngự phản công dựa vào tốc độ của ngoại binh Olaha với những cú dốc bóng dọc biên.

Phút 40 chính Olaha đã thoát sâu xuống biên phải chuyền thuận lợi nhưng Quang Tình băng lên lại dứt điểm vọt xà.

Chủ nhà chỉ thực sự tạo ra nguy hiểm từ phía khung thành SL Nghệ An ở cuối hiệp 1 khi Hà Đức Chinh từ cánh trái tạt bóng cho Merlo băng lên đánh đầu nhưng thật đen khi bóng bật xà ngang.

Hiệp 2 chính thủ môn Nguyên Mạnh đã tiếp thêm niềm tin cho đội khách với những tình huống cứu thua cho SL Nghệ An, giúp đội bóng xứ Nghệ thêm tự tin với chốt chặn cuối. Bên cạnh đó phải thừa nhận SHB Đà Nẵng trận này quá đen vì bàn thắng một lần nữa bị khung thành từ chối sau khi Văn Long lên tấn công, đánh đầu mạnh nhưng bóng bật cột.

Yếu thế hơn và nặng về phòng ngự hơn, lại may mắn hơn nên SL Nghệ An có bàn mở tỉ số do ngoại binh Olaha thực hiện ở phút 70 từ đường chuyền khe của Ngọc Toàn.

Cuối trận khi chủ nhà SHB Đà Nẵng càng nỗ lực gia tăng sức ép tìm trận hòa nhằm lấy lại 1 điểm thì hậu vệ Mạnh Hùng lại đánh đầu chuyền về bất cẩn để Quang Tình tận dụng cơ hội quý ấn định chiến thắng 2-0.

Rõ ràng là HLV Lê Huỳnh Đức mùa này cần phải cải thiện rất nhiều, đặc biệt ở hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo và cả sự an toàn trong phòng ngự.