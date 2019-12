Từ các HCV SEA Games 30 đến cơ hội dự Olympic 2020

Sau nhiều kỳ đại hội xếp sau Thái Lan, thể thao Việt Nam (TTVN) đã bất ngờ đoạt ngôi á quân tổng sắp huy chương SEA Games 30, chỉ sau chủ nhà Philippines.



Về nhất các nội dung trong hệ thống Olympic

Trên bảng tổng sắp huy chương đại hội, TTVN giành tổng cộng 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ, tuy đứng sau Philippines (149 HCV, 117 HCB, 121 HCĐ) nhưng TTVN xuất sắc dẫn đầu về số lượng huy chương Olympic. Cụ thể, các vận động viên (VĐV) Việt Nam đã giành đến 56 HCV, 42 HCB, 46 HCĐ thuộc các môn như điền kinh, bơi, cử tạ, vật, bắn cung… Trong khi chủ nhà chỉ có 44 HCV, 52 HCB, 39 HCĐ, đứng vị trí thứ hai và top 3 hạng mục này thuộc về đoàn Thái Lan với 44 HCV, 48 HCB, 60 HCĐ.

Trong số 56 môn thi đấu tại SEA Games 30, chỉ có 33 môn bao gồm 231 nội dung thi đấu trực thuộc hệ thống môn căn bản Olympic. Trong số này đa phần sẽ được tranh tài tại kỳ Thế vận hội Tokyo 2020.

Dẫn đầu số lượng HCV trong số này là điền kinh, các VĐV đoạt tổng cộng 16 HCV, trong đó “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh góp công ba chức vô địch chạy 1.500 m, 300 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m nữ. Ở cự ly trung bình, bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền xuất sắc đem về hai chiếc HCV 400 m và 400 m vượt rào nữ.

Tương tự VĐV người Khánh Hòa 19 tuổi Trần Nhật Hoàng đóng góp đến 3 HCV các cự ly 400 m nam, 4x400 m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ và 4x400 m tiếp sức hỗn hợp nam. Cùng cự ly này của nữ, đương kim vô địch 400 m rào nữ châu Á Quách Thị Lan cũng giành về 2 HCV các nội dung 4x400 m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ và 4x400 m tiếp sức nữ.



Huy Hoàng vượt chuẩn A đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: MINH QUANG



Điền kinh Việt Nam thắng lớn tại SEA Games 30 nhưng chưa VĐV nào đạt chuẩn dự Olympic. Ảnh: NGỌC DUNG

Những VĐV đạt chuẩn Olympic chỉ đếm được trên đầu ngón tay

Điền kinh Việt Nam thắng lớn ở SEA Games 30 nhưng tính đến thời điểm này chưa một VĐV điền kinh Việt Nam nào chạm đến các chuẩn A, B Olympic, giành vé tham dự Tokyo mùa hè năm sau.

Các cự ly sáng giá nhất chúng ta có thể đoạt suất tham dự thế vận hội bao gồm 400 m và 400 m vượt rào cá nhân nữ của Nguyễn Thị Huyền (thành tích 56”94) và á quân Quách Thị Lan (57”39). Tương tự cự ly chạy 100 m nữ, HCV Lê Tú Chinh phải cải thiện thông số 11”54 xuống thấp hơn nữa, điền kinh Việt Nam mới có cơ hội đến Nhật mùa hè năm sau.

Tại SEA Games 30, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành 2 HCV, phá hai kỷ lục đại hội và trở thành VĐV Việt Nam duy nhất đoạt vé trực tiếp “bơi” thẳng đến Tokyo 2020.

Với thành tích 14’58”14, đoạt chức vô địch cự ly 1.500 m tự do nam, kình ngư 19 tuổi Huy Hoàng xô đổ kỷ lục cũ do chính anh thiết lập hai năm trước, đồng thời vượt luôn chuẩn A Olympic là 15’00”99. Trước đó kình ngư người Quảng Bình cũng sớm giành vé cự ly 800 m tự do nam sau khi anh giành chiếc HCB Asiad 2018 (về đích sau siêu kình ngư Sun Yang).

Trái ngược với Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên dù giành đến sáu chức vô địch nhưng thông số hai nội dung sở trường của Viên gồm 200 m (thành tích 2’15”51) và 400 m (thành tích 4’47”84) hỗn hợp nữ còn cách xa chuẩn tham dự Olympic.

Để có thể giành suất đến thế vận hội, thành tích của Ánh Viên ít nhất phải chạm đến các thông số 2’12” 95 từng giúp cô giành HCĐ cự ly 200 m hỗn hợp giải vô địch thế giới 2016. Tương tự, cự ly 400 m hỗn hợp là 4’36”85, thông số từng giúp kình ngư người Cần Thơ về đích thứ chín chung cuộc tại Olympic 2016.

Ở môn thể dục dụng cụ, “hot boy” Lê Thanh Tùng tuy thi đấu không thành công nội dung nhảy chống nam nhưng trước đó VĐV người TP.HCM đã xuất sắc đoạt vé đến Tokyo.

Tương tự ở môn bắn cung, cung thủ Nguyễn Phi Anh Vũ (HCV đôi nam nữ) trước đó đã đoạt vé chính thức sau chức vô địch châu Á 2019 cung một dây cá nhân nam. Cùng nội dung của nữ, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (2 HCV SEA Games 30 đôi nữ và đồng đội nữ) với chiếc HCĐ châu Á 2029 cũng giúp cô góp mặt ở Tokyo mùa hè tới.