Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên không có đường bay thẳng, toàn đội Viettel phải quá cảnh tại Singapore, sau đó mới bay tiếp đến Bangkok. Quá trình thi đấu tại Thái Lan, toàn đội Viettel phải cài đặt ứng dụng COSTE của Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan trên thiết bị di động. Ứng dụng này sẽ được sử dụng để báo cáo thân nhiệt hằng ngày và các triệu chứng (nếu có). Ngoài ra, các cầu thủ phải tuân thủ theo nguyên tắc “bong bóng” an toàn. Tất cả thành viên tham dự giải sẽ được giám sát bởi chính quyền Thái Lan, bất kỳ hành vi sai trái nào cũng sẽ bị báo cáo và chịu các hình phạt do luật pháp Thái Lan quy định. Đ.TR