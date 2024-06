Thêm một hãng ô tô điện Trung Quốc bán chạy nhất thế giới vào Việt Nam 16/06/2024 15:27

Sau khi nhiều hãng xe chuyên về xe chạy xăng như Toyota, Suzuki, Nissan… đưa các mẫu xe điện, xe hybrid vào thị trường ô tô Việt Nam thì nhiều thương hiệu xe điện Trung Quốc cũng từng bước đổ bộ. Nếu như trước đó vào năm 2023 hãng xe điện Trung Quốc Wuling Hongguang Mini EV đưa các mẫu xe điện mini thì nay hãng xe BYD đưa vào Việt Nam 3 dòng xe sedan, hatchback và SUV đô thị.

Một lần sạc đầy chạy được 400km

Theo số liệu của Công ty Nghiên cứu thị trường Statista (Đức), BYD dẫn đầu thế giới về số lượng xe năng lượng mới bán ra trên toàn cầu trong năm 2023 với hơn 3 triệu xe, tăng trưởng đến 62% so với năm 2022. Mức doanh số kỷ lục này giúp BYD trở thành thương hiệu xe điện có doanh số cao nhất thế giới. Cũng trong năm này, tổng lượng xe xuất khẩu của BYD đạt gần 242.700 chiếc, tương đương mức tăng trưởng hơn 334% so với năm 2022.

Tại thị trường Việt Nam, BYD chính thức khởi động sự hiện diện ở thị trường Việt Nam bằng sự kiện lái thử “Tuần lễ BYD - Technology Green Future” diễn ra từ ngày 15-6 đến hết ngày 19-6-2024 tại The Global City (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Theo đó, khách mời tham dự được lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng, lái thử và trải nghiệm trực tiếp 03 dòng xe BYD SEAL (sedan), BYD DOLPHIN (hatchback) và BYD ATTO 3 (SUV đô thị); tham quan triển lãm công nghệ và lắng nghe những chia sẻ của đại diện BYD về những sản phẩm cũng như giải pháp năng lượng mới. Trong tháng 6-2024, BYD cũng dự định tiếp tục tổ chức Sự kiện lái thử tại miền Bắc.

Mẫu xe điện hatchback của BYD. Ảnh: QH

Xe điện BYD nổi tiếng với pin lưỡi dao (Blade battery), hãng xe có 29 năm kinh nghiệm để tạo ra pin an toàn nhất thế giới. Điểm mạnh của pin lưỡi dao không chỉ nằm ở khả năng cung cấp nguồn năng lượng vượt trội mà còn chống cháy nổ, biến dạng hay tỏa nhiệt. Do đó, pin lưỡi dao đã vượt qua hàng loạt thử nghiệm khắc nghiệt và là một trong những loại pin an toàn nhất thế giới, đồng thời giúp BYD trở thành thương hiệu xe năng lượng mới an toàn hàng đầu hiện nay.

Xe điện BYD đều có thể cung cấp phạm vi lái xe trên 400 km chỉ với 1 lần sạc đầy, giúp khách hàng có thể di chuyển thoải mái suốt 1 tuần trong đô thị mà không cần lo lắng vấn đề trạm sạc.

Kỳ vọng sự quay lại tích cực

Trước đây, BYD là một trong những hãng xe Trung Quốc đầu tiên đưa các mẫu xe chạy xăng giá rẻ vào thị trường Việt Nam nhưng không thể cạnh tranh được các hãng xe khác.

Lần quay trở lại này, BYD đưa sản phẩm xe điện cũng đang có sự góp mặt khá nhiều mẫu xe điện Trung Quốc, Nhật Bản và đang chiếm ưu thế tại thị trường Việt Nam là xe điện Vinfast. Tuy nhiên, hãng xe điện Trung Quốc này vẫn kỳ vòng sẽ khẳng định được vị thế nhờ vào những lợi thế về làm chủ công nghệ pin, khung gầm, hệ thống truyền động.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam, cho biết tuần lễ "BYD - Technology Green Future” là sự kiện đến thương hiệu xe BYD làm quen với thị trường Việt Nam. Xe điện BYD có thể ra mắt hơi muộn ở Việt Nam, nhưng chúng tôi luôn xem Việt Nam là thị trường quan trọng, nhiều tiềm năng với nhiều người trẻ có ý thức bảo vệ môi trường.

Người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm lái thử xe điện Trung Quốc BYD đánh giá cao độ an toàn của hệ thống phanh và sự vận hành ổn định qua những đoạn đường quanh co hay gồ ghề.

Ảnh: QH

“Không chỉ dừng lại ở việc mang về một vài mẫu xe, BYD còn kỳ vọng xây dựng cả một hệ sinh thái sản phẩm với đa dạng các dòng xe và phân khúc”- ông Lực chia sẻ.

Trong thời gian sắp tới, BYD đang tích cực phối hợp với các đối tác để tìm kiếm sự phát triển trạm sạc một cách phù hợp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã và đang có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực này để chung tay xây dựng một hệ sinh thái cho xe năng lượng mới.

BYD kỳ vọng được sự đón nhận của thị trường Việt Nam với những mẫu xe điện an toàn. Ảnh: QH

Theo BYD, những khách hàng đầu tiên đăng ký đặt cọc mua ba mẫu xe điện của hãng này từ ngày 15-6 đến hết ngày 18-7-2024 sẽ nhận ngay bộ quà tặng bao gồm: 1 thiết bị sạc cầm tay, 1 bộ sạc treo tường 7 kW và hỗ trợ miễn phí lắp đặt, 1 thiết bị chuyển đổi nguồn điện (tất cả đều là sản phẩm chính hãng của BYD). Đặc biệt, khách hàng đặt cọc xe cũng sẽ nhận thêm hàng loạt ưu đãi như: miễn phí 6 năm dịch vụ cứu hộ 24/7 và bảo dưỡng tiêu chuẩn, 1 năm bảo hiểm vật chất, hỗ trợ ưu đãi vay đến 85% và tặng ngay 10 triệu đồng tiền mặt.

Dù thương hiệu xe điện Trung Quốc BYD chưa công bố giá bán chính thức, nhưng mức giá dự kiến được tiết lộ từ 800 – 900 triệu đồng/chiếc tùy mẫu xe.