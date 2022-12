Thi công vỉa hè phát hiện chục quả lựu đạn

Ngày 24-12, Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiếp nhận 10 quả lựu đạn, lập biên bản đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, sáng cùng ngày, các công nhân thi công đang cải tạo vỉa hè ở đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà thì tá hỏa phát hiện nhiều quả lựu đạn bên dưới.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Quân sự phường An Hải Đông đã phối hợp Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà đưa lực lượng đến phong tỏa hiện trường, thu hồi tổng cộng 10 quả lựu đạn.

Theo Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà, nhiều khả năng số lựu đạn này còn sót lại sau chiến tranh, do đó đơn vị sẽ tiến hành đưa đi tiêu hủy theo quy định.

