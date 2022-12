Giả sĩ quan quân đội lừa tình và tiền 2 cô gái

(PLO)- Khai với công an, Tuấn cho biết trước đó đã hai lần vận chuyển trót lọt 50.000 bao thuốc lá lậu cho người phụ nữ không rõ lại lịch ở Kiên Giang với mức tiền công năm triệu đồng/chuyến.

(PLO)- Sau khi sát hại đồng đội, Thượng úy công an phòng chống ma túy quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra đầu thú.

(PLO)- Bí thư huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo công an xử lý các nhóm tự ý thu tiền của du khách.

23/12/2022 14:07

(PLO)- Bị can Võ Trung Hiếu - cựu cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần bị bắt về tội tham ô; còn Trương Văn Tùng - cựu Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần bị bắt về tội lừa đảo.