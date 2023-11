Thi hành án kinh tế, tham nhũng còn gặp vướng mắc

Ngày 16-11, Ban pháp chế HĐND TP.HCM có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS), công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 tại Cục THADS TP.HCM.

Báo cáo tại buổi giám sát, Phó cục trưởng Cục THADS TP.HCM Phạm Huy Hoàng cho biết trong năm công tác 2023, tổng số việc phải giải quyết là 104.173 việc (thụ lý mới 61.470 việc), tổng số tiền phải giải quyết hơn 143 nghìn tỉ đồng (thụ lý mới hơn 50 nghìn tỉ đồng).

Phó cục trưởng Cục THADS TP.HCM Phạm Huy Hoàng báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: SONG MAI

Về tình hình THA hành chính, theo ông Hoàng, số lượng bản án hành chính ngày càng tăng nhưng số vụ việc thi hành xong còn thấp, nhiều bản án kéo dài trên 3 năm.

Cục THADS TP kiến nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS làm việc với TAND Tối cao thống nhất chỉ đạo khi tòa án các cấp chuyển giao án hành chính phải chuyển kèm biên bản tống đạt bản án, quyết định cho người phải THA để có căn cứ xác định thời gian tự nguyện THA; thường xuyên làm việc với UBND, Chủ tịch UBND các cấp để đẩy nhanh tiến độ THA hành chính.

Về kết quả THA thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, theo Cục THADS TP.HCM, trong năm 2023, đã thi hành xong 172/326 việc với số tiền hơn 17 nghìn tỉ đồng. Cục cũng đã cưỡng chế, xác minh, xử lý tài sản để thu hơn 200 tỉ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Toàn cảnh buổi giám sát tại Cục THADS TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Tuy nhiên, quá trình xử lý tài sản của một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn gặp một số khó khăn như vụ Hứa Thị Phấn (tình trạng pháp lý của Bệnh viện Phú Mỹ); hay một số tài sản được cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua bán giấy tay, xây dựng không phép trong vụ Huỳnh Công Thiện...

Bên cạnh đó, nhiều vụ án mà Cục đang thụ lý để thi hành như vụ Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Trần Phương Bình, Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Thái Luyện… người phải THA đang chấp hành hình phạt tù, tài sản đảm bảo THA không nhiều so với nghĩa vụ và rải rác ở nhiều nơi, gây khó khăn trong việc xử lý tài sản, thu hồi tài sản.

Một số vụ việc kéo dài vì nghĩa vụ THA đan xen, nhiều trường hợp tổ chức THA gặp khó khăn do tài sản có vướng mắc về vấn đề pháp lý, tài sản hình thành trong tương lai (dự án bệnh viện Phú Mỹ - vụ Hứa Thị Phấn giai đoạn 1), tài sản đang có tranh chấp. Một số tang vật do công an, tòa án chuyển giao bị mục nát, không còn giá trị (ghe, xuồng) nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

SONG MAI