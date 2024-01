(PLO)- Công an tìm thân nhân, lai lịch của nạn nhân có nhiều hình xăm trên người, vùng ngực trái xăm dòng chữ “NGT Bích Xuyến”, phía dưới dòng số: "1.12.2006"...

Ngày 2-1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang thụ lý điều tra vụ một cô gái tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo công an, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện trên sông Đồng Nai (đối diện chùa Long Ẩn, phường Bửu Long, TP Biên Hòa) chiều 31-12-2023. Tử thi nữ giới khoảng 20-25 tuổi, cao 1,51 m, tóc đen cắt ngắn, mặc áo thun trắng, quần sọc jean xanh.

Đáng chú ý, trên người nạn nhân có nhiều hình xăm, vùng ngực trái xăm dòng chữ “NGT Bích Xuyến”, phía dưới ghi số: "1.12.2006”; vùng mặt trong cẳng tay phải xăm hình màu xanh dạng hình cây lá liễu; vùng cổ chân bên trái xăm hình dạng con vật quấn xung quanh cẳng chân.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tìm nhân thân, lai lịch nạn nhân, phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân nói trên thì liên hệ cơ quan công an để xác nhận. Người dân khi có thông tin liên quan, liên hệ đội điều tra tổng hợp Công an TP Biên Hòa để trình báo.

Vũ Hội