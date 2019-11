Định phí viên: điểm sáng của thị trường bảo hiểm nhân thọ

Hội nghị Định phí Việt Nam 2019 là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi các công ty bảo hiểm và nhắm vào các chuyên viên định phí bảo hiểm chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hội nghị được tài trợ bởi Tập đoàn tái bảo hiểm Hoa Kỳ (RGA), Công ty tái bảo hiểm Thụy Sĩ (Swiss Re), Công ty tái bảo hiểm Scor, Công ty tư vấn Decent Actuaries (DAC), Hiệp hội định phí Hoa Kỳ (Society of Actuaries), và Học viện định phí Vương Quốc Anh (the Institute and Faculty of Actuaries).