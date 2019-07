Tái hiện 30 năm Saigon Co.op tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lần đầu tiên tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ trung tâm Quận 1-TP.HCM, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) sẽ tổ chức tái hiện lại hành trình 30 năm từ bán lẻ thô sơ trở thành mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả điển hình của TP.HCM, cũng là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam ghi dấu trên bản đồ bán lẻ hiện đại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.



Thương hiệu Việt vì người Việt

Chương trình diễn ra trong ba ngày, từ 19 đến 21-7, với điểm nhấn là khung cảnh chợ và cửa hàng từ thời kỳ 1989 cho đến những siêu thị mua sắm hiện đại. Đặc biệt siêu thị siêu hiện đại trong kỷ nguyên số tương lai cũng được mô phỏng để người dân có thể trực tiếp trải nghiệm. Hàng loạt sao Việt cũng được huy động biểu diễn liên tục trong 3 đêm này để phục vụ hàng nghìn người dân tham quan sự kiện.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là tinh thần tự hào về quê hương đất nước, tự hào về Thành phố mang tên Bác, và tự hào về Saigon Co.op - Một thương hiệu bán lẻ thuần Việt, do người Việt tạo dựng và vì người Việt phục vụ.

Song song với hoạt động triển lãm, lần đầu tiên Saigon Co.op tổ chức đấu giá online trên app điện thoại 7 kỷ vật độc đáo mang dấu ấn hành trình 30 năm của mình nhằm gây quỹ cho các hoạt động từ thiện trong năm 2019 gồm “100 việc tốt”, “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, phẫu thuật “Rạng rỡ nụ cười Việt Nam” dành cho trẻ em khó khăn và các hoạt động thiện nguyện khác trong năm 2019.

Được xem mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả điển hình của TP.HCM, Saigon Co.op sau 30 năm từng bước vượt khó khăn đã đưa doanh thu tăng hơn 30 nghìn lần so với năm đầu thành lập. Saigon Co.op trực tiếp tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động, phục vụ hàng chục triệu bữa ăn an toàn và tiết kiệm cho các gia đình trên khắp Việt Nam. Nhờ hoạt động theo mô hình hợp tác xã, các hoạt động của Saigon Co.op luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu, chính sách hàng hóa an toàn, chất lượng, xuất xứ rõ ràng, kiên trì thực hiện bình ổn gia, chú tâm các hoạt động thiện nguyện và môi trường, đặc biệt là bệ phóng quan trọng cho hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước.

Lần đầu tiên nhà bán lẻ nội mua hệ thống siêu thị hàng đầu thế giới

Phối cảnh siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh năm 1996



Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM xuất thân là Liên hiệp Hợp tác xã mua bán TP.HCM được thành lập năm 1989 trong bối cảnh nền kinh tế đất nước chuyển từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, mô hình kinh tế HTX kiểu cũ thật sự khó khăn và lâm vào tình thế khủng hoảng phải giải thể hàng loạt. Sự kiện nổi bật nhất của Saigon Co.op là sự ra đời siêu thị đầu tiên - Co.opmart Cống Quỳnh vào năm 1996. Đây được xem như bước ngoặt quan trọng tạo nên nền tảng ban đầu cho hệ thống bán lẻ hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Siêu thị Co.opmart đã trở thành thương hiệu quen thuộc của người dân thành phố và người tiêu dùng cả nước cho đến ngày nay.

Cùng với việc đẩy mạnh chuỗi Co.opmart, Saigon Co.op phát triển thành công hàng loạt mô hình bán lẻ hiện đại mới chưa từng có tại Việt Nam: cửa hàng thực phẩm Co.op Food, kênh mua sắm qua truyền hình HTVCo.op, đại siêu thị Co.opXtra, trung tâm thương mại Sense City, cửa hàng bách hóa hiện đại Co.op Smiles, cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt 24 giờ Cheers… phủ kín hầu hết các phân khúc bán lẻ trước sự thán phục của các nhà bán lẻ ngoại.

Hiện tại, với gần 800 siêu thị, trung tâm thương mại lớn nhỏ, ước tính đón tiếp hơn 1 triệu lượt khách tham quan mua sắm mỗi ngày, Saigon Co.op đạt doanh thu năm gần nhất là hơn 30.000 tỉ đồng.

Sự kiện được cả nước quan tâm nhất gần đây là việc Saigon Co.op là nhà bán lẻ Việt Nam đầu tiên đàm phán thành công và tiến hành tiếp quản toàn bộ hệ thống bán lẻ và thương mại điện tử của Auchan - một thương hiệu bán lẻ tầm cỡ thế giới tại Việt Nam.