VPBank ký hợp tác với BE Group phát triển hệ sinh thái

Theo đó, hợp tác chiến lược nhằm hướng đến hệ sinh thái tài chính số, giúp tối ưu nhu cầu thanh toán, tiêu dùng cho khách hàng cá nhân, tài xế, hỗ trợ hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).



Ông Fung Kai Jin - Phó TGĐ, Giám đốc khối doanh nghiệp vừa và nhỏ VPBank và ông Trần Thanh Hải, TGĐ BE Group tại lễ ký kết.



Dịch vụ tài chính mới được phát triển bởi BE Group, có tên beFinancial, nền tảng dịch vụ tài chính di động phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. BeFinancial cung cấp các dịch vụ tài chính của VPBank trên nền tảng công nghệ và hệ sinh thái tài chính công nghệ của “be” gồm: thanh toán, tích lũy điểm thưởng và dịch vụ tài chính khác. Cạnh đó, “be” sẽ phát triển trở thành ứng dụng, cho phép và chào đón nhiều đơn vị phù hợp cùng khai thác chứ không giành vị thế độc tôn, độc quyền. Đặc biệt, bất kể startup hay doanh nghiệp Việt nào có cùng chí hướng thì công ty luôn sẵn sàng để cùng nhau phát triển.



Trong năm 2019, BE Group và VPBank sẽ hợp tác ra mắt các dịch vụ thanh toán, tài chính cho khách hàng cá nhân, tài xế và khách hàng doanh nghiệp. Với từng nhóm đối tượng, BE Group và VPBank sẽ dựa trên các thế mạnh của đôi bên để đưa ra được các sản phẩm hợp lý phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.