Thị trường trái phiếu đang trở nên an toàn và hiệu quả hơn 11/07/2024 16:46

(PLO)- Nhắc đến đầu tư, nhiều người thường nghĩ ngay đến những kênh sinh lời cao như cổ phiếu hay bất động sản. Tuy nhiên, những kênh đầu tư này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, trái phiếu luôn được coi như một lựa chọn an toàn và hiệu quả, đóng vai trò nền tảng vững chắc cho danh mục đầu tư.

Trong hai thập kỷ vừa qua, thị trường trái phiếu Việt Nam đã ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ. Luật Chứng khoán 2006 ra đời đánh dấu bước ngoặt quan trọng tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của thị trường. Cùng với đó, các quy định mới về phát hành trái phiếu trong năm 2022, 2023 đã hỗ trợ thị trường Trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh hơn, nâng cao sự an toàn trong đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp. Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, 37.928 tỷ đồng là tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp lũy kế đến hết tháng 4-2024, gấp 2,5 lần so với giá trị lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024. Những con số biết nói cho thấy sức hút mãnh liệt của trái phiếu đối với nhà đầu tư trong nước.

Trái phiếu: lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư thông minh

Ngược lại với thị trường tài chính đầy biến động, trái phiếu doanh nghiệp nổi lên như một "ngôi sao sáng" với những ưu điểm vượt trội không thể phủ nhận. Trong những năm gần đây trái phiếu đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư muốn gia tăng khả năng sinh lời nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư của mình nhờ những ưu điểm sau:

Sự an toàn được đặt lên hàng đầu: Khi đầu tư vào trái phiếu, nhà đầu tư sẽ cho tổ chức phát hành vay và được đảm bảo hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi theo cam kết. Trong trường hợp tổ chức phát hành gặp khó khăn, trái chủ sẽ được ưu tiên thanh toán trước so với cổ đông, giảm thiểu rủi ro mất vốn.

Thu nhập đều đặn và ổn định: Trái phiếu mang đến dòng thu nhập ổn định thông qua các khoản lãi suất được thanh toán định kỳ, nhà đầu tư dễ dàng dự đoán và lên kế hoạch tài chính cho tương lai. Mức lãi suất này thường được xác định trước và không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động thị trường, đảm bảo sự ổn định trong thu nhập ngay cả trong giai đoạn kinh tế bất ổn.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả: Việc phân bổ tài sản vào nhiều kênh đầu tư khác nhau là chiến lược thông minh để giảm thiểu rủi ro. Trái phiếu với tính chất an toàn và ổn định, đóng vai trò như "chất xúc tác" cân bằng danh mục đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư an tâm trước những biến động khó lường của thị trường cổ phiếu hay bất động sản.

Thanh khoản cao - Nhu cầu thanh toán được đáp ứng nhanh chóng: Nhiều loại trái phiếu có thể giao dịch dễ dàng trên thị trường thứ cấp giúp nhà đầu tư linh hoạt chuyển đổi thành tiền mặt khi cần thiết. Đây là điểm cộng lớn so với đầu tư bất động sản, vốn đòi hỏi thời gian dài để thanh toán.

Lợi nhuận hấp dẫn - Mức sinh lời ấn tượng: Trái phiếu mang đến mức lợi suất hấp dẫn, cao hơn so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng truyền thống. Lợi suất trái phiếu thường được xác định trước giúp nhà đầu tư dự tính được khoản thu nhập trong suốt thời gian nắm giữ. Đặc biệt, trái phiếu doanh nghiệp có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với trái phiếu chính phủ, thu hút những nhà đầu tư ưa thích đầu tư mạo hiểm để gia tăng lợi nhuận.

Digi Invest mở rộng cánh cửa đầu tư với sản phẩm Trái phiếu Sơ cấp MB TBond

Nền tảng Digi Trading trên ứng dụng MB Bank đã gặt hái những thành công vang dội trong thời gian qua với các sản phẩm Gói Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ… tạo lên nền tảng vững chắc cho Digi Invest trong tâm trí người tiêu dùng. Nền tảng đã ghi dấu ấn với các sản phẩm đột phá như: Gói cổ phiếu Digi Stock thu hút đông đảo sự quan tâm của nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành. Chứng chỉ quỹ Digi Funds ký kết hợp tác phân phối với nhiều công ty quản lý quỹ uy tín nhất trên thị trường như: MB Capital, VinaCapital, Techcom Capital, Manulife Asset Management….

Trái phiếu MB TBOND.

Tiếp nối thành công đó, Digi Invest tiếp tục với sứ mệnh của mình đem lại những sản phẩm tài chính an toàn và hiệu quả giúp cho các nhà đầu tư từng bước xây dựng và phân bổ danh mục đầu tư đa dạng, hiệu quả, phù hợp với khẩu vị rủi ro của của mình. Tháng 6-2024, sản phẩm trái phiếu ra công chúng MB TBond của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) do công ty chứng khoán MB (MBS) phân phối với tư cách là Đại lý phát hành đã chính thức có mặt trên nền tảng Digi Trading. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể đăng ký đặt mua dễ dàng và thuận tiện trên kênh số tại app MB. Trái phiếu MB TBond với các ưu điểm của mình sẽ mang đến lợi nhuận hấp dẫn cùng mức độ an toàn cao, phù hợp cho mọi đối tượng đầu tư trên thị trường, dù là cá nhân hay tổ chức.

Trái phiếu MB TBond với ưu điểm vượt trội.

Digi Invest tin tưởng rằng MB TBond sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư an toàn, hiệu quả và sinh lời hấp dẫn. Truy cập ứng dụng MB Bank, chọn mục "Tiền gửi và đầu tư", chọn "Digi Trading đầu tư 1 chạm", chọn “Trái Phiếu” để khám phá cơ hội đầu tư cùng MB TBond