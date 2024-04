Thiếu hụt vitamin A và những hệ quả không tốt 02/04/2024 16:35

Theo NDTV, vitamin A rất cần thiết để cơ thể bạn hoàn thành nhiều quá trình. Nó là một hợp chất hòa tan trong chất béo có trong cả thực phẩm chay và không chay. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin A có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư, hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe của xương. Vitamin A cũng có thể giúp ngăn ngừa và điều trị mụn trứng cá.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quáng gà là một trong những dấu hiệu đầu tiên của tình trạng thiếu vitamin A. Ảnh: Pexels

Vitamin A đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của mắt. Sự thiếu hụt vitamin A có thể ảnh hưởng đến thị lực và sức khỏe tổng thể của mắt bạn theo nhiều cách.

Thiếu hụt vitamin A có thể ảnh hưởng đến thị lực của bạn

Thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến nhiều biến chứng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quáng gà là một trong những dấu hiệu đầu tiên của tình trạng thiếu vitamin A. Khi không được điều trị, thiếu vitamin A có thể góp phần gây mù lòa do làm cho giác mạc bị khô, do đó làm hỏng võng mạc và giác mạc.

Các vấn đề khác liên quan đến mắt có liên quan đến tình trạng thiếu vitamin A bao gồm chứng khô kết mạc, đốm bitot, chứng khô giác mạc, sẹo giác mạc,...

Trong những trường hợp nhẹ, người ta có thể bị khô mắt, không có khả năng tiết ra nước mắt.

WHO cũng nhấn mạnh rằng ước tính có khoảng 250.000 - 500.000 trẻ em thiếu vitamin A bị mù mỗi năm và một nửa trong số đó chết trong vòng 12 tháng sau khi mất thị lực.

Những tác động bất lợi của việc thiếu vitamin A không chỉ giới hạn ở mắt của bạn. Nó có thể góp phần gây ra những hậu quả khác. Một số trong số này bao gồm:

- Tình trạng viêm da và da cực kỳ khô

- Vô sinh ở cả nam và nữ và khó thụ thai tự nhiên

- Chậm tăng trưởng ở trẻ em

- Nhiễm trùng ngực và cổ họng thường xuyên ở trẻ em

- Vết thương chậm lành

- Thường xuyên nổi mụn và nổi mụn

- Thiếu hụt nghiêm trọng cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc mang thai và cho con bú

- Có thể góp phần làm chậm sự phát triển xương ở trẻ em

Nguồn thực phẩm chứa vitamin A

Một số thực phẩm chứa vitamin A một cách tự nhiên. Một số loại thực phẩm này bao gồm cà rốt, bông cải xanh, cá hồi, rau bina, khoai lang, xoài, dưa hấu, đu đủ, mơ, ổi, cà chua, sữa và trứng.