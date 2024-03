Thiếu tướng Trần Phú Hà: Từ phòng ngừa đến đánh đúng, đánh trúng vào gốc tội phạm

Đó là một trong những nội dung mà Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công tỉnh Thanh Hóa thông tin tới Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lừa đảo, gây thương tích, trộm cắp tài sản giảm sâu

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa luôn bám sát tình hình thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công, đánh đúng, đánh trúng, đánh vào vào gốc các loại tội phạm.

Theo Thiếu tướng Trần Phú Hà, với quyết tâm và sự chỉ đạo đồng bộ, căn cơ, bài bản các nhóm giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nên tình hình ANTT những tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm ổn định.

Cũng tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Phú Hà thông tin cụ thể về tình hình ANTT từ đầu năm 2024 đến nay, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24% về số vụ so với thời gian liền kề, trong đó một số loại tội phạm giảm sâu như tội phạm gây thương tích giảm 33%; trộm cắp tài sản giảm gần 39%; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giảm 30%.

Tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Khởi tố 57 vụ, 66 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (tăng gần 68% so với thời gian liền kề); khởi tố 28 vụ, 42 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; 121 vụ, 255 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó số vụ mua bán trái phép chất ma túy chiếm gần 43%.

Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của Công an tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nêu năm 2024 và những năm tiếp theo được xác định rất nặng nề, vì thế đòi hỏi lực lượng Công an tỉnh cần phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát những mục tiêu yêu cầu đặt ra.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhận định về nhiệm vụ của năm 2024 và những năm tiếp theo được xác định rất nặng nề, đòi hỏi Công an tỉnh Thanh Hóa cần phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát những mục tiêu yêu cầu đặt ra.

Đồng thời, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”.

"Đặc biệt chú ý đến các vấn đề an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người, không để đối tượng xấu lợi dụng chống phá; làm tốt công tác an ninh nội bộ, đặc biệt là công tác nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới” - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh tại hội nghị.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa phải làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội, tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tập hợp và phát huy được vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội.

"Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm xây dựng lực lượng công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng thông tin qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 2 tháng đầu năm 2024 chính trị Thanh Hóa ổn định, kinh tế tăng trưởng khá. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới… Với những thành quả đó, có sự nỗ lực cố gắng rất lớn của lực lượng Công an nhân dân. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo… Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị. Thanh Hoá tiếp tục là tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển KT-XH, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo ANTT. "Thời gian tới, đòi hỏi lực lượng công an làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của Thanh Hóa" - Bí thư Thanh Hóa nhấn mạnh.

