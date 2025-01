Thổ Nhĩ Kỳ nêu ưu tiên đối ngoại, nhắn Mỹ, Pháp chuyện người Kurd ở Syria 11/01/2025 08:58

Trong cuộc họp báo đầu năm mới 2025 hôm 10-1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh rằng Ankara có năng lực, sức mạnh và “quan trọng nhất là quyết tâm” để loại bỏ “ngay từ gốc rễ” mọi mối đe doạ đối với sự tồn tại quốc gia, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.

Ông Fidan cho biết định hướng chính trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ là “hoà bình, hợp tác, đoàn kết và thịnh vượng” và Ankara “không có tham vọng lãnh thổ ở bất kỳ quốc gia nào”.

Ông Fidan đặc biệt lưu ý tới Syria – quốc gia láng giềng vừa trải qua chính biến, nói rằng quốc gia Tây Á này đã có một “trật tự mới” cho nên “sẽ không có gì giống như trước nữa”.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong cuộc họp báo hôm 10-1 nhân dịp đầu năm mới 2025. Ảnh: ANADOLU

Ông Fidan cho biết xoá sổ chủ nghĩa khủng bố ra khỏi lãnh thổ Syria là ưu tiên hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2025, ám chỉ lực lượng người Kurd ở Syria (YPG) có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK). Cả hai đều bị Ankara coi là khủng bố.

Ông Fidan lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Chúng tôi đã nói đi nói lại nhiều lần. Chúng tôi không thể sống chung với mối đe doạ [từ PKK, YPG] như vậy. Hoặc là người khác sẽ hành động, hoặc là chúng tôi sẽ hành động” - ông Fidan nói.

Điều này ám chỉ rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn để ngỏ cơ hội cho chính quyền mới tại Syria thảo luận với YPG để giải quyết mối quan hệ với PKK.

Trước đó hôm 7-1, ông Fidan đã nói với đài CNN Turk rằng Ankara “sẽ làm những gì cần thiết”, thậm chí là “một chiến dịch quân sự” nếu YPG không đáp ứng các yêu cầu của Ankara.

Cũng trong ngày 10-1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắn nhủ tới các quốc gia “có lập trường thiên vị” trong cuộc chiến chống khủng bố là hãy rút ra bài học từ những vụ tấn công khủng bố gần đây tại chính đất nước của họ, ám chỉ Mỹ, Pháp và một số đồng minh phương Tây.

Ông Fidan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ “không tính đến các quốc gia [như Pháp] đang cố gắng thúc đẩy lợi ích của riêng mình ở Syria bằng cách sử dụng và nấp sau sức mạnh của Mỹ”.

Ông Fidan cho rằng cách hành động “dưới chiếc ô của Mỹ” sẽ không đem lại lợi ích nào cho khu vực Trung Đông và cả chính các quốc gia thi hành chính sách đó.

Phát biểu này của ông Fidan liên quan những phát ngôn hôm 6-1 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc duy trì ủng hộ người Kurd tại Syria.

Pháp tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS và đang duy trì hiện diện quân sự trong khu vực do người Kurd kiểm soát ở đông bắc Syria.

Về phần mình, Mỹ cũng đang duy trì sự ủng hộ dành cho YPG, coi đây là một đồng minh trong cuộc chiến chống IS.