Ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phí Văn Thành (63 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết), Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt có trụ sở ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.



Công an thực hiện lệnh bắt bị can Phí Văn Thành. Ảnh CA

Bị can Phí Văn Thành là Công chứng viên.

Trong quá trình công chứng hợp đồng, bị can đã vi phạm các quy định của Luật Công chứng, ký công chứng vào các hợp đồng mà không tuân thủ các qui định, tạo điều kiện cho Hồ Thị Ngọc Yến nhiều lần giả chữ ký, chữ viết của chủ đất để lừa đảo.

Nhiều bị hại tin tưởng vào chữ ký của Công chứng viên Phí Văn Thành, nên bị Hồ Thị Ngọc Yến lừa dối chiếm đoạt tài sản trị giá nhiều tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thị Ngọc Yến (28 tuổi) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xem xét trách nhiệm của những cá nhân khác có liên quan theo qui định của pháp luật.



Bị can Hồ Thị Ngọc Yến

Trước đó vào tháng 6-2019, công an xác định Hồ Thị Ngọc Yến là người cầm đầu có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Yến đã bỏ trốn, bị Công an Bình Thuận truy nã trên toàn quốc.

Theo tố cáo của bà T. (người địa phương), năm 2018, vợ chồng Yến móc nối cùng năm người khác và công chứng viên Phí Văn Thành lừa bà T. bán căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học, TP Phan Thiết với giá 7 tỉ đồng (trong hợp đồng chỉ ghi 1 tỉ).



Khi ra công chứng, vợ chồng Yến giao sổ đỏ, sổ hồng giả nhưng bà T. không phát hiện được.

Sau đó nhóm này lấy giấy tờ nhà nói trên tiếp tục bán cho một người khác. Khi bà T. liên hệ thì nhóm người này tắt máy và bỏ trốn.



Bà T. đã đến gặp công chứng viên ghi âm và người này thừa nhận đã sai, đề nghị được bồi thường 4 tỉ đồng nhưng bà T không đồng ý và gửi đơn tố cáo.