Công an TP.HCM cho biết qua qua 15 ngày triển khai 12 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cấp TP, lực lượng chức năng đã dừng, kiểm soát, kiểm tra 262.078 lượt phương tiện với 808.591 lượt người.



Lực lượng chức năng kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Qua đó đã nhắc nhở 362 trường hợp và lập biên bản 38 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài cộng đồng, nơi đông người.

Ngành y tế cũng đã kiểm tra thân nhiệt 875.559 lượt người, hướng dẫn khai báo y tế 88.035 lượt người.

Các chốt, trạm đường thủy đã kiểm tra 473 lượt phương tiện và tiến hành đo thân nhiệt 849 lượt người.

Tại các chốt, trạm của TP Thủ Đức và quận, huyện, đã kiểm soát, kiểm tra 190.557 lượt phương tiện với 299.396 lượt người; nhắc nhở 585 trường hợp và lập biên bản xử lý 35 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang.

Đồng thời, ngành y tế đã kiểm tra thân nhiệt 252.392 lượt người, hướng dẫn khai báo y tế cho 12.081 lượt người.



Ngành y tế TP.HCM đã kiểm tra nhiệt độ hơn 800.000 người qua 12 chốt kiểm soát dịch. Ảnh: NGUYỆT NHI

Công an TP.HCM cho biết, từ giữa tháng 5-2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Công an TP đã tham mưu UBND TP triển khai các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Từ 0 giờ ngày 31-5, TP chuyển sang trạng thái mới trong phòng chống dịch COVID-19, nhiệm vụ của lực lượng Công an TP ngày càng nặng nề hơn.

Do đó, Công an TP sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế và các ngành chức năng truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm để hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, như PLO đã thông tin, từ 0 giờ 15-5, lực lượng CSGT TP đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP và các đoàn liên ngành triển khai 12 chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào TP.

Phòng PC08 cho biết các chốt kiểm soát dịch này sẽ làm việc 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ để thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT tại các chốt, trạm sẽ chủ trì, phối hợp với lực lượng quân sự, Thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT), Quản lý thị trường, Sở Y tế TP tiến hành kiểm soát.

12 chốt, trạm kiểm soát cấp TP, gồm: Trạm thu phí Long Phước; Cao tốc Trung Lương; Cầu Đôi (Đường Trần Văn Giàu); đường Ba Làng; đường Xuyên Á (Quốc lộ 22); dầu Phú Cường; dầu Vĩnh Bình; dầu vượt Sóng Thần; quốc lộ 1K; quốc lộ 50; quốc lộ 1A; cầu Đồng Nai,

Ngoài ra TP.HCM còn 57 chốt, trạm kiểm soát cấp quận, huyện