15-4: Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.HCM vận hành

Đề án xây dựng TP.HCM trở thành ĐTTM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 với mong muốn hướng tới việc đảm bảo môi trường sống thoải mái, tích cực, lành mạnh và an toàn cho người dân. ĐTTM gồm bốn trung tâm: Trung tâm điều hành ĐTTM, Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, Trung tâm An toàn thông tin. Trong đó, Trung tâm điều hành của TP thông minh (giai đoạn 1) đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 1-2019. Ngoài các tính năng cơ bản phục vụ giám sát giao thông, an ninh trật tự..., hệ thống này được bổ sung tính năng nâng cao như: nhận dạng khuôn mặt, hành vi, hành động, quản lý đám đông, truy tìm dấu vết phương tiện, đo đếm mật độ lưu thông, đếm số lượng phương tiện; phát hiện và nhận diện âm thanh, tiếng nổ; nhận diện khói, đám cháy thông qua hình ảnh… Theo Sở TT&TT, với ĐTTM, các cơ sở dữ liệu được số hóa cũng sẽ phục vụ cho công tác cải cách hành chính, cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên. Thông qua đó, TP kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khi không còn phải photo nhiều giấy tờ như: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, điền tay các mẫu và thực hiện nhiều thủ tục. Với một mã số định danh trên thẻ công dân, người dân TP.HCM sẽ được sử dụng toàn bộ tiện ích của dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục hành chính. Từ mã số này, trung tâm dữ liệu dùng chung sẽ được xây dựng, làm nền tảng cho việc quản lý và điều hành của chính quyền thành phố. Đồng thời, người dân có thể tham gia vào vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần nhanh chóng cải thiện chất lượng phục vụ, dịch vụ đô thị, tạo sự đồng thuận cao giữa người dân và chính quyền, thông qua đó đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ĐTTM.