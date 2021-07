Thay toàn bộ thuyền viên trường hợp cả tàu bị nhiễm Như PLO đã thông tin, sau khi bị CDC Bình Thuận buộc quay tàu do có 3 thuyền viên nhiễm COVID-19, Công ty SUEK AG có trụ sở chính tại Thụy Sỹ là đơn vị sản xuất và kinh doanh than lớn nhất của Nga và hiện đang là đối tác cung cấp của EVN phục vụ cho việc sản xuất điện trong đó có NMNĐ Vĩnh Tân 4 có đơn kiến nghị gởi đến Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND và Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. Công ty này cho rằng theo yêu cầu của CDC Bình Thuận hiện đang làm phát sinh rất nhiều khó khăn và tổn thất cho các bên liên quan. Về phía người mua, NMNĐ Vĩnh Tân 4 hiện đang thiếu hụt nguồn than để đảm bảo cho nhu cầu sản xuất điện trong tình hình hiện tại là mùa cao điểm của nhu cầu sử dụng điện. Về phía nhà cung cấp việc yêu cầu tàu quay trở lại nước sở tại hoặc đến nước thứ 3 khi trên tàu có ca nhiễm COVID-19 là không phù hợp với tình hình hiện tại (việc xuất hiện ca nhiễm trên tàu trong tình hình hiện nay là rủi ro khó tránh khỏi) và không có tính khả thi. Về mặt kinh tế, nếu tàu hàng phải quay về nước thứ 3 đổi thuyền viên thì ước tính chi phí thiệt hại ước tính trên 2 triệu USD trong khi NMNĐ Vĩnh Tân 4 một tháng cần tiếp nhận khoảng 600.000 tấn than tương đương 10 chuyến tàu. Từ đó, Công ty này đề nghị lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các thuyền viên có mặt trên tàu để xác định chính xác số thuyền viên nhiễm virut COVID-19. Phun khử trùng toàn bộ tàu; cho phép tàu vào cảng dỡ hàng nếu không phát hiện trường hợp dương tính. Trong trường hợp toàn bộ thuyền viên trên tàu nhiễm virut COVID-19, đề xuất đưa toàn bộ những người này đi cách ly tại địa điểm được chỉ định bởi CDC Bình Thuận sau đó phun khử trùng toàn tàu và chủ tàu sẽ thuê một đội thuyền viên mới tại Việt Nam để đảm nhận việc dỡ hàng. Toàn bộ chi phí xét nghiệm và tất cả các chi phí liên quan đến hướng xử lý trên sẽ do Công ty Suek AG phối hợp cùng chủ tàu để chi trả…